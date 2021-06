Žádné kalkulace, proti Anglii půjdeme vyhrát, hlásí asistent Chytrý

Vyhnout se v případném osmifinále silné trojici (Portugalsko, Německo, Francie) ze skupiny F? Takové myšlenky si národní tým nehodlá před úterní bitvou s Anglií pustit do hlavy. „Do utkání jdeme vždy vyhrát. Někdy to stačí, někdy ne. Příprava, i mentální, je taková, že jdeme na vítězství. Co se stane pak, přijmeme jako fakt,“ vzkazuje všem pochybovačům Jiří Chytrý, asistent reprezentačního trenéra.

Česko po páteční remíze 1:1 s Chorvatskem vede nadupanou skupinu D a ve Wembley mu bude stačit remíza k prvenství. To by ale znamenalo na úvod vyřazovací fáze vysoce pravděpodobně setkání s extrémně silným soupeřem…

Můžete okomentovat minikauzu s kopačkami Vladimíra Coufala ze zápasu s Chorvaty? Co se stalo?

„Je to taková klasika. Kluci si výběr kopaček vyhodnocují na předzápasovém rozcvičení. Podle toho se obouvají. Vláďa si vzal klasické lisovky a pak v klíčový moment podklouzl. Vyčítal si, že měl zvolit kolíky. Bylo to i dílem rychlosti akce a koordinace. Člověka pak napadá, co třeba mohl udělat lépe. Jedna z myšlenek byla, že kdyby byl obutý jinak, třeba by se to nestalo. Stejně tak ale mohl uklouznout i v kolíkách.“

V zápase jste dlouze řešili, koho poslat na trávník z lavičky. Bylo to i tím, že jste chtěli reagovat na změny v chorvatském týmu?

„Střídání primárně řešíme za náš tým. Sledujeme obraz hry, vnímáme, jak jsou hráči vyčerpaní, roli hraje zdravotní stav. To jsou pro nás priority. Pak připravujeme alternativy, proto jsou tam další konzultace. Není to o tom, že tam půjde Petr nebo Pavel. Samozřejmě do toho vstupuje i soupeř.“

Dobře, tak jaká je tedy zdravotní situace v mužstvu?

„Hráči jsou na tom dobře. Lépe než po Skotsku. Za to jsme rádi, snad to tak vydrží.“

Když vyhrajete skupinu, čeká vás náročný soupeř ze skupiny smrti. Myslíte na to?

„Zabýváme se jen postupem, ale samozřejmě vnímáme, že můžeme narazit na někoho – jak vy říkáte – ze skupiny smrti. Ale nekalkulujeme. Do Anglie poletíme s tím, že chceme utkání zvládnout. Co se stane pak, přijmeme jako fakt.“

Češi si můžou zamilovat Schicka. Hraje o angažmá a slušelo by mu Španělsko?

Takže chcete za každou cenu vyhrát.

„Do utkání jdeme vždy vyhrát. Někdy to stačí, někdy ne. Příprava, i mentální, je taková, že jdeme na vítězství.“

Anglický fotbal dobře znáte. Preferují na turnaji spíše konzervativní styl hry?

„Určitě dokážou hrát jinak, než konzervativně. Anglie udělala v posledních letech velký vývoj, její hra je variabilní. Mají k dispozici řadu skvělých hráčů. Její hra se liší podle toho, kdo je na hřišti. Dokáže přizpůsobovat hru individuálním schopnostem hráčů a využívat jejich přednosti.“

Jaký souboj očekáváte? Změnila se Anglie oproti kvalifikaci?

„Je pořád silná, má výborně namíchaný tým. Má kvalitu, mládí i zkušenost. Její páteční zápas se Skotskem bych nebral jako měřítko. Anglie bude silná na míči, bude hrát rychle, kreativně. Mají všechny zbraně k tomu, aby potvrdili, že jsou jedním z největších favoritů turnaje. My se budeme snažit jim čelit a pokusit se hrát o body.“

Řešíte možné změny v sestavě?

„Obecně je to pro nás otázka. Jestli, a jak, rozložit zatížení. Musí to ale být ku prospěchu týmu. Prioritou není rozložit zatížení a upozadit cíl utkání. Na prvním místě bude úspěch. Pokud nám k tomu pomůžou i změny v sestavě, tak k nim dojde.“

