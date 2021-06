Lovrena vytočila česká penalta: To mám skákat jako svíčka?

Tu Schick bezpečně proměnil a poslal Čechy do vedení.

„Když si to promítnu zpětně, Schicka jsem vůbec neviděl. Šel jsem si do vzduchu pro míč v přirozené poloze. Tak jak to dělám celý život. Jinak bych ani nevyskočil. Co mám dělat? Skákat bez paží jako svíčka? Většina lidí to jako penaltu neviděla, ani rozhodčí to v tu chvíli tak neviděl. Kdyby nebyl VAR, nebyla by penalta. Co mám dělat?“ nechápal Lovren v rozhovoru pro chorvatskou televizi. Jeho vyjádření přepsal web Sportske novosti.

V zemi úřadujících vicemistrů světa panuje prozatím velké zklamání z výkonů ostře sledovaného týmu Luky Modriče. Jednatřicetiletý obránce Dejan Lovren souhlasí. „Nevypadáme dobře, to je jasné. První poločas nebyl odehraný na naší úrovni. Všichni si musíme sednout a popovídat si. Pokud budeme takto pokračovat, nedopadne to dobře. Postupem času jsme něco ukázali, ale není to ono.“

Lovren vzkazuje chorvatským fanouškům, že příště proti Skotsku to bude mnohem, mnohem lepší. „Příště ukážeme víc. Sami jsme si vědomi, že to nebylo dobré, nebudeme si nic nalhávat. V některých situacích to vypadá, jako bychom byli aktivní jen tak na půl. Se vší úctou k soupeři, nevím, proč jsme Čechy nechali takto odehrát celou první půli. Jen za prvních deset minut kolik měli střel… Některé věci neděláme správně, ale je před námi další zápas. Pořád věřím v náš tým,“ uzavřel Lovren.