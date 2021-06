iSport podcast: Měli by Češi kalkulovat proti Anglii? Špatné výsledky Španělů

iSport podcast: Měli by Češi kalkulovat s postupem proti Anglii? Co se děje se Španěly? • TV iSport

Závěrečný skupinový zápas Česka s Anglií se nezadržitelně blíží. Národní tým už ale dnes večer může slavit postup, pokud by se sešly příznivé výsledky ze skupin B a C. Výběr Jaroslava Šilhavého stále může postoupit z prvního, ale i třetího místa, výhodnějšího soupeře v osmifinále ale může dostat právě i z nižších pozic. Měl by tedy proti týmu Garetha Southgatea kalkulovat? A s čím by do utkání měl jít? Podíváme se ale i na špatné výsledky španělského národního týmu na turnaji a shrneme si nedělní zápasy ve skupině A. O tom diskutují redaktoři deníku Sport Matěj Karmazín a Martin Vait.