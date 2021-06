Mikloško: Že by Anglie nešla vyhrát? Absurdní! Takhle se uvažuje v Česku

Je to absurdní. Nemožné. To si myslí Luděk Mikloško o úvahách, že by Anglie nechtěla dnes proti Čechům vyhrát, aby se v osmifinále vyhnula někomu ze silné trojice Německo, Francie a Portugalsko. „Takhle se možná přemýšlí v české lize, ale v Anglii to nikoho ani nenapadne,“ říká pro iSport Premium bývalý reprezentační gólman a v devadesátých letech dlouholetá jednička West Ham United a Queens Park Rangers. Podle něj prý Albion do zápasu půjde s jasným záměrem zvítězit, i kvůli sílícímu tlaku na tým po dvou nepřesvědčivých výkonech s Chorvatskem (1:0) a Skotskem (0:0).

Představí se proti Česku jiná Anglie?

„Těžko říct, co vymyslí. Kritika na tým je veliká. Experti se podivují, jak hrají zdlouhavě, pomalu, že by to chtělo rychlý přechod do útoku, což podepisuji. Něco změnit musí, protože musí vyhrát. Pro Anglii je to zápas o bytí a nebytí. Půjdou do něj se vším všudy. My nemáme, co ztratit. Poslední dobou jsme s anglickou reprezentací hráli, dost kluků má s anglickým fotbalem zkušenost z klubu. V Praze jsme je porazili, to by nám mělo dodat sebevědomí. Těším se na to.“

Říkáte, že Anglie musí vyhrát. Ale proč by měla? V případě remízy skončí ve skupině druhá, čímž by se v osmifinále vyhnula soupeři ze skupiny smrti.

„Asi ano, ale v tomto případě se nedá kalkulovat. Hrát na remízu je nesmysl. V poslední minutě pak můžete dostat v nastavení branku, a co budete dělat? Anglie by se pak ocitla na hraně vyřazení. Takhle přece nikdo nemůže uvažovat.“

Myslím si to samé, nicméně mezi fanoušky se tohle téma velmi výrazně probírá. Může se stát, že by Anglie nechtěla ve Wembley záměrně vyhrát?

„Vůbec ne, absolutní nesmysl. Anglie tohle nikdy neuměla. Vždycky jdou do utkání s cílem vyhrát.“

Pokud by byl dlouho nerozhodný výsledek, nemohou se do hlav hráčů dostat kalkulace, že dohrát zápas na remízu je výhodnější?

„Tohle jsou takové řeči... V zápase kolikrát nastanou nepředvídatelné situace. Někdo udělá chybu, Sterling půjde sám na brankáře a přece šanci nezahodí. To