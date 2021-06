Kapitán Darida burcuje před Anglií: Nikdo v týmu nechce prohrávat

Přivykl jste chladnějšímu počasí na Ostrovech?

„Cesta byla bez problémů, máme výborné letadlo, kde si můžeme odpočinout. Rozdíl teploty to je, ale určitě je lepší, když jsme letěli do chladnějšího prostředí.“

Sledujete postupovou matematiku?

„Máme to ve svých rukách, budeme rádi, když si postup uhrajeme sami a nebudeme muset koukat na ostatní týmy. Zápas bude možná v určitých věcech podobný jako proti Chorvatsku. Musíme být opět silní v defenzivě a nebezpeční v útoku.“

Vnímáte spekulace o soupeřích?

„V mančaftu není žádný fotbalista, který by rád prohrával, tak tomu bude i zítra, chceme v tom zápase uspět.“

Je důležité, aby se na turnaji prosadili i další čeští hráči kromě Patrika Schicka?

„Je to pravda. Jeden hráč těžko odtáhne celý mančaft turnajem tak daleko, bude to hodně na nás v záloze, abychom se pouštěli do střel ze střední vzdálenosti, víc se dostávali do vápna a byli produktivní.“

Očekáváte směrem dopředu i vy od sebe víc?

„Byl bych rád, pokud se mi podaří se gólově prosadit. Doufám, že se mi to povede.“

Čeho hodláte proti Anglii využít?

„Jsme tým, který dokáže hrát ve velkém tempu, nebudeme chtít být zalezlí a v zápase pasivní. Tohle může být naše zbraň.“

Odkud čekáte největší nebezpečí?

„Toho bych mohl jmenovat opravdu hodně. Uvidíme, v jakém složení Anglie nastoupí, kteří hráči budou v základu. Všichni, co u nich hrají na špici, mohou v šestnáctce dávat góly z jakýchkoliv prostorů. To musíme uhlídat.“

Anglie má v týmu mladé hráče, co nemají tolik zkušeností, z toho byste mohli těžit?

„Máme tady také velmi mladý tým. Rozhodne sebevědomí a momentální forma v zápase. Věřím, že jsme se dobře naladili, naše forma bude stoupat a budeme působit na hřišti jako sebevědomý tým.“