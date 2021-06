Šilhavý před Anglií odmítl spekulace: Neřeším je. Změny probíráme denně

V březnu 2019 koupil národní tým ve Wembley ošklivý debakl 0:5. Po sedmadvaceti měsících se Česko do chrámu fotbalu vrací. S Anglií se střetne na závěr skupiny D mistrovství Evropy. Předchozí prožitek nechce opakovat. „Klukům budu připomínat domácí zápas, kdy jsme v odvetě vyhráli 2:1, snad si to vezmou k duhu a zahrají dobré utkání,“ přeje si trenér Jaroslav Šilhavý. Matematika je jasná: kdo vyhraje, skončí na prvním místě v tabulce a půjde na někoho ze skupiny smrti (velmi pravděpodobně na někoho z trojice Francie, Německo, Portugalsko). Zároveň je ale třeba zdůraznit, že ani jedno mužstvo ještě nemá jistý postup… „Když zápas zvládneme, nemusíme se ohlížet na ostatní a skupinu vyhrajeme,“ nekalkuluje reprezentační trenér. Ve Wembley se začíná zítra ve 21.00.

Na startu evropské kvalifikace jste v Anglii prohráli drtivě 0:5. Poté jste změnili způsob hry, což se ukázalo jako velmi správné rozhodnutí. Byl to tehdy ve Wembley zlomový zápas?

„Ano. Porážku si pamatujeme moc dobře, ale to už je za námi, poučili jsme se z toho. Od té doby jsme ušli kus cesty a věřím, že zítra to bude znát.“

Uvažujete o změnách v sestavě?

„Probíráme to denně. Sestavu ale nechci den před utkáním odtajňovat. Nějaká změna může nastat. Všichni hráči jsou zdravotně v pořádku.“

Chcete vyhrát skupinu D? Nebo budete kalkulovat s ohledem na možnost jít z druhého místa na papírově slabšího soupeře?

„Odpovím takto: před turnajem jsme se bavili, zda budou na postup stačit tři body. Máme čtyři, a bavíme se o tom samém. Tyhle věci nemůžeme ovlivnit, nemá to smysl řešit. Ovlivnit můžeme výkon v zítřejším utkání. Když to zvládneme, nemusíme se ohlížet na ostatní a skupinu vyhrajeme.“

Musíte podat stejný výkon jako v Praze, kdy jste zvítězili 2:1?

„Rozhodně, pak budeme mít šanci potrápit velkého favorita celého mistrovství, kterým Anglie bezesporu je. Hráči vědí, kolik je to stálo sil, jak tvrdě pracovali. Tento zápas jim budu připomínat, snad si to vezmou k duhu a zahrají dobrý zápas.“

Trenér Gareth Southgate je pod velkým tlakem anglických médií kvůli nevýrazné hře. Má současné mužstvo stylem hry blíže ke vzájemnému zápasu ve Wembley, či v Praze?

„Zápas je Wembley je daleko za námi, Anglie se proměnila, došlo i na změny v kádru, tým doplnila řada skvělých mladých hráčů. A že nehrají tak dobře? Turnaje jsou specifické. Velká mužstva většinou nemají top formu na začátku, pak ale jejich výkon graduje. V semifinále a finále už v top formě jsou. Anglie k těmto celkům patří.“

iSport podcast: Měli by Češi kalkulovat s postupem proti Anglii? Co se děje se Španěly?

Angličané mají rychlá křídla. Byl to jeden ze základních motivů předzápasové přípravy?

„Jsou nebezpeční. Jakmile bychom je nechali rozběhnout, byli by nezadržitelní. Chceme je eliminovat již při převzetí míče. Pokud bychom to nestihli, musí dojít ke zdvojení. Hráči vědí, jak je mají nabírat.“

Anglická hvězda Harry Kane na turnaji ještě neskóroval. Zůstane to tak i po úterním utkání?

„Harry Kane je pro mě pořád excelentní útočník. Velice chytrý, gólový. Musíme ho zdvojovat, dostupovat, nenechat ho hrát, nenechat ho volného. I tak se může prosadit. Věřím, že zítra budeme natolik silní, že Harryho uhlídáme.“

Všechny české branky na turnaji vstřelil Patrik Schick, nikdo další se k němu nepřidal. Čekáte výraznější ofenzivní nadstavbu od dalších hráčů, především záložníků?

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se rozložilo. Nicméně, pokud to bude Patrikovi pořád padat, proti nebudu. Ale máte pravdu, obrana soupeřů musí brát v potaz nejenom Schicka.“

V Anglii hraje kvarteto českých hráčů. Budou se jejich zkušenosti hodit?

„Jednoznačně. Kluci nám svými výkony v Anglii dělají radost, bavíme se s nimi o soupeři, o prognózách před zápasem. Jejich zkušenosti využije celý tým.“