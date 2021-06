Frýdek probíral kauzu Bořil i útok: Od čeho je manažer? Schicka lituju

„Jsem vážně překvapený, že vůbec hrál. Rozebírali jsme to i s bývalými spoluhráči, nikdo tomu nerozumí. Jarda Šilhavý se měl zachovat jako Karel Brückner v roce 2004 v zápase proti Německu. Tehdy jsme byli také jistí postupující, a on nasadil úplně jiné mužstvo. Bylo to totální béčko. Nehledě na to, že by si to kluci zasloužili. V prvních dvou zápasech jsem se sestavou souhlasil, proti Anglii nikoliv. Hráči si mohli odpočinout fyzicky i psychicky, byť šlo o prestižní zápas. Můj názor je, že to byla jasná trenérská chyba.“

Martin Frýdek: „Je to komické. Nepochopitelné. Na velkých turnajích nejde o žádnou novinu. Jako kdyby nevěděli, že střídat může pět lidí. Od čeho je u týmu manažer, případně vedoucí mužstva? V lize a pohárech si všude hlídáte, aby hráč v ohrožení se měl na pozoru, kolikrát i taktizujete, že dotyčného nenasadíte. O to smutnější je, že se taková věc stane na mistrovství Evropy. A že dostali jinou informaci po zápase, je nijak neomlouvá. Osobně bych Bořila proti Anglii vůbec nestavěl. Bylo to zbytečné riziko. Postup jsme měli jasný."

Mizerná ofenziva týmu

O co jde: Česko se na šampionátu prezentuje poctivými výkony, v ofenzivě ale zábavné není. Nebýt excelentního Schicka, mužstvo by ve skupině neskórovalo. Středovou formaci trápí pokles formy.

Martin Frýdek: „Přiznám, že lituji Patrika Schicka. Hlavně proti Anglii jsem nechtěl být v jeho kůži. Chudák si musel sbíhat do hloubi pole, aby se aspoň občas dotkl míče. On nedostane balon do ulice, na hrotu je pořád sám, okolo něj nikdo. Musí si chodit pro balony do stran, pak zase chybí ve středu. Nerozumím tomu, že takové hráči v takové formě nejsme schopni vytvořit adekvátnější servis. Z druhé strany to není zcela překvapivé: Souček, Král, Holeš i Darida jsou jenom defenzivní záložníci. Na hřišti to odmakají, pracují, to klobouk dolů, ale nejsou to tvůrci hry.“

„Je hezké, že za zápas, a teď trochu přeháním, naběhají dvacet kilometrů, ale radši bych tam viděl někoho, kdo tolik neběhá, ale připraví Patrikovi tři gólovky. Jenže posaďte někoho na lavičku… Naší hře chybí moment překvapení, nedokážeme nic vymyslet. S Anglií jsme se snažili napadat, měli jsme tam slušné pasáže, ale nic z toho nebylo. Potřebujeme změnu na podhrotovém hráči. V osmifinále bych nasadil Antonína Baráka. Napadá mě ještě Adam Hložek, ale on na této pozici moc nehraje. Ve Spartě, ani jako střídající hráč v reprezentaci. Pokud by přece jen nastoupil, byl by hozený do vody.“