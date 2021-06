Kadeřábek do akce. Přes nohu, ale vhodný. Jaké jsou další možnosti?

Po hodině hry se Bukayo Saka díky skvělému prvnímu dotyku a otevřenému postavení směrem do ofenzivy vyhnul Janu Bořilovi tak šikovně, že si to chtěl spolu s Harrym Kanem rovnou namířit do nebezpečného prostoru před české stopery. Slávista šel do souboje pozdě a ze špatné strany, takže musel teenagera z Arsenalu faulovat. Žlutě, neboť se rodila gólovka.

Neřešme nyní, že kouč Jaroslav Šilhavý po zápase řekl, že teprve teď nároďák zkoumá, jestli Bořil může po druhé žluté kartě hrát osmifinále. A že Vladimír Coufal vzápětí doplnil, že vůbec neví, po kolika kartách se na EURO stojí. Levý bek byl samozřejmě v tu chvíli automaticky suspendován na následující duel. A to je potíž.

„Stopka za dvě karty platí na turnajích už dlouhá léta,“ hlásil okamžitě ve studiu iSport TV expert Martin Hašek starší. „Mrzí mě to, protože EURO je přehlídkou těch nejlepších hráčů, kteří se na šampionát těší stejně jako fanoušci. Přijde mi přísné, že v zápase o všechno pak kvůli obyčejnému faulu nenastoupíte. Odděloval bych nebezpečnou hru a taktický faul, gesto či oslavu gólu.“

Tuto akademickou debatu ponechme na jindy. Realita je taková, že reprezentace přišla o hráče, který skoro dva roky patří do skupinky vyvolených s jistým místem v základní sestavě. Bořil sice v posledních týdnech neoplývá zrovna oslnivou formou, ale i díky fazoně Slavie a úzkým vazbám na další spoluhráče z Edenu se v nároďáku vypracoval v levého obránce číslo jedna.

Důraznému třicátníkovi k silné pozici pomohlo taky malé vytížení či zdravotní problémy ostatních konkurentů. A to je právě ta největší komplikace, Češi totiž klasickou kvalitní alternativu nemají. Dlouho jí byl Filip Novák, jenž však ve Fenerbahce odehrál za celý ročník jen 985 minut. I proto se na jeho úkor do závěrečné nominace probojoval Aleš Matějů, byť hraje „jen“ Serii B.

„Navíc je v reprezentaci naprosto neprověřený, ani nepamatuju, kdy jsem ho viděl hrát,“ zamýšlel se Hašek. „A Sadílek je taky nevyzkoušený,“ zmínil trenér ještě talent z PSV Eindhoven, jenž se však mnohem lépe cítí uprostřed hřiště a navíc ho v minulých dnech trápily zdravotní problémy.

„Věděli jsme, že Bořil hraje pod rizikem. Ale potřebovali jsme vyrovnat, abychom vyhráli skupinu, proto jsme ho nestřídali ani v závěru. Raději jsme upřednostnili ofenzivní hráče, abychom vstřelili branku. Po utkání k nám dorazila dezinformace, že by se na play off mohly karty rušit, což asi ovlivnilo vyjádření hlavního trenéra,“ vysvětloval Šilhavého asistent Jiří Chytrý.

Deník Sport se přiklání k zařazení Pavla Kadeřábka, jenž se sice cítí lépe napravo, ale totéž platí i pro Matějů. Na prahu třicítky by se „Kadeř“ životního mače nelekl, je ošlehaný bundesligou.

„Nejpřijatelnější varianta je asi Kadeřábek vlevo přes nohu. Nebo Kadeřábek vpravo a Coufal vlevo, což už jsou ale dvě změny. Trenéři jich v obraně nechtějí dělat mnoho,“ míní kouč Hašek.

Kdo připadá v úvahu?

PAVEL KADEŘÁBEK 29 let, Hoffenheim.

V této sezoně za klub: 23 zápasů, 1741 minut, 0+4

V reprezentaci celkově: 47 zápasů, 3436 minut, 3+5

Hodnota podle TransferMarktu: 204 milionů korun

Názor Sportu: Je sice zvyklý na pravou stranu, ale vzhledem ke zkušenostem jde o nejlepší volbu.

ALEŠ MATĚJŮ 25 let, Brescia

V této sezoně za klub: 27 zápasů, 2229 minut, 1+3

V reprezentaci celkově: 4 zápasy, 298 minut, 0+0

Hodnota podle TransferMarktu: 25 milionů korun

Názor Sportu: Také on je ze Serie B zvyklý hrát spíš vpravo nebo uprostřed, není moc prověřený.

MICHAL SADÍLEK 22 let, PSV Eindhoven

V této sezoně za klub (Liberec): 34 zápasů, 2473 minut, 6+3

V reprezentaci celkově: 1 zápas, 9 minut, 0+0

Hodnota podle TransferMarktu: 59 milionů korun

Názor Sportu: Levá noha je výhodou, v jednadvacítce na beku zaskakoval. Lépe se cítí v záloze.

LUKÁŠ MASOPUST 28 let, Slavia

V této sezoně za klub: 45 zápasů, 2938 minut, 2+7

V reprezentaci celkově: 25 zápasů, 1369 minut, 2+3

Hodnota podle TransferMarktu: 89 milionů korun

Názor Sportu: Díru by zalepil, ale tým by přišel o souhru s Coufalem. Hledalo by se pravé křídlo.