Holeš: Neskutečný rok, hodně jsem se posunul. V čem vynikají Nizozemci?

Jaká je nálada v týmu po volnějším dnu?

„Přes prohru s Anglií (0:1) dobrá, teď už se zase soustředíme na nedělní zápas. Měli jsme den volna, mohli trošku vypnout. Dneska už se stoprocentně koncentrujeme na utkání proti Nizozemsku.“

V září 2020 jste odehrál první zápas za národní tým v náhradním výběru proti Skotsku. Napadlo by vás, že od té doby ujdete takový kus cesty?

„Ten rok byl pro mě neskutečný, hodně jsem se posunul. Náhradní reprezentace byla hodně zajímavá akce, seběhlo se to hodně rychle. Ale byl jsem rád, že jsem se tam dostal a mohl reprezentovat. Vnímal jsem to tak, že pokud zaujmu trenéra, mohu si získat pozdější nominace, to se potvrdilo. Zápas mi pomohl do budoucna v klubu i reprezentaci, byla to pro mě dobrá příležitost a já se jí chopil.“

A najednou jste se dostal až do základní sestavy na mistrovství Evropy.

„Skok to pro mě je. Na EURO jsem jel s tím, že přijmu jakoukoliv roli, co mi dá trenér, nepočítal jsem s tím, že budu hrát zápasy v základu. Ale připravoval jsem se tak, abych byl nachystaný na jakoukoliv část utkání. S Chorvatskem to bylo skvělé, užil jsem si to a snad zaujal trenéry natolik, že mě v sestavě nechávají. Jsem šťastný, vážím si toho a dělám všechno, aby to takhle bylo i nadále.“

Čím to, že vám na turnaji neladí ofenziva?

„S hrou dopředu jsme nebyli tolik spokojení, to je pravda. Zvlášť proti Anglii jsme měli minimum šancí. Na videu jsme rozebírali, debatovali o tom i včera (ve čtvrtek) během volného dne. Na tréninku ještě budeme něco nacvičovat. Já jsem tam hlavně od defenzivní části. Bavíme se o tom, je těžké říct, co by mohlo na Nizozemsko fungovat. Musíme na hřišti vyzkoušet nějaké kombinace, čím bychom se tam mohli dostat.“

V čem jsou hlavní přednosti Nizozemců?

„Mají tam výborné individuality, uprostřed zálohy nebo nahoře Memphise Depaye. Hrají v pro mě ne moc oblíbeném rozestavení 3-5-2, mají ho dobře zmáknuté, vědí o sobě, jsou silní kombinačně a mají i smrtící protiútoky. Na to si musíme dát pozor, Memphis je hráč světové úrovně, ukazuje to hodně let, na EURO je ve formě. Je to pro nás určitě velká hrozba.“

EURO 2021: Osmifinále proti Nizozemsku. Vítěz skupiny C, nebezpečná trojice střelců i nejstarší brankář.

Líbí se vám na turnaji výkony rozhodčích?

„Ve všech zápasech, co jsme hráli, pískali rozhodčí výborně. Upravili metr, pouští důraznější zákroky, jsem jenom pro, líbí se mi to a chtěl bych to klidně i v české lize, aby takhle rozhodčí pískali.“

Užil jste si střelbu na čtvrtečním teambuildingu?

„Byl jsem jako jeden z mála hráčů, co zůstali na hotelu. S pár klukama jsme se dohodli, že nepůjdeme střílet a užijeme si volno tady na hotelu. Byli jsme si zakopat a dělali nějakou techniku, jen tak do pohody. Věřím, že se kluci rozstříleli a bude to vidět v nedělním zápase.“

Těšíte se v Budapešti na vyprodaný stadion?

„Už si ani nevzpomínám, kdy jsem hrál před vyprodaným stadionem naposledy. Teď jsou to moje první tři zápasy před fanoušky (po odeznění pandemie) a je to úplně o něčem jiném. Hra mě vtáhla a je to super nastupovat zase před lidmi, a to ještě stadion nebyl vyprodaný. Těším se, v neděli to bude fakt super.“

iSport podcast: Nizozemci jako oblíbený český soupeř? Rozhodovat bude hra na křídle

FAKTA EURO 2021: Dúbravkova smeč, Ronaldo vyrovnal světový rekord!

EURO 2021: Česká revoluce po výprasku ve Wembley? Věci se mění, ale co top kluby v lize?

Šilhavý: Ve skupině jsme udělali maximum, chci do Budapešti