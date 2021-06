Zemanovo trio jde do akce. Čím udělají Italové kouče Manciniho šťastným?

Letí to, už je to devět let, co Pescara vedená trenérem českého původu Zdeňkem Zemanem slavně postoupila do Serie A. A trio Marco Verratti – Ciro Immobile – Lorenzo Insigne na tom mělo zásadní podíl, dohromady vstřelilo 46 gólů a 29 jich připravilo. Útočný herní plán pražského rodáka třem talentům náramně seděl, mezi nimi a Zemanem vzniklo úzké pouto.

„Jsem rád, že kluci na svého starého trenéra nezapomněli. Čas od času si zavoláme nebo pošleme SMS. Všichni tři ušli dlouhou cestu, na které museli překonat mnoho překážek. Svůj úspěch si tvrdě odpracovali,“ prohlásil čtyřiasedmdesátiletý trenér.

Skromná Pescara samozřejmě své klenoty neudržela, všichni tři se okamžitě po postupu rozprchli do světa. Verrattiho v Serii B objevili pozorní skauti PSG, kde hraje dodnes. Insigne zamířil do Neapole, které je rovněž věrný už devět sezon v řadě. Naopak Immobile si nazul toulavé boty, postupně v rychlém sledu vystřídal Janov, Turín, Borussii Dortmund, Sevillu a znovu Turín, než se před pěti lety usadil v Laziu Řím.

Zatímco Immobile s Insignem váleli za Itálii na EURO od prvního zápasu s Tureckem, Verratti doléčoval zranění, kvůli kterému přišel o závěr klubové sezony i celou přípravu na turnaj. Na hřiště se dostal až v posledním zápase základní skupiny s Walesem, kdy pro změnu jeho dva parťáci odpočívali.

A ukázal, že na něj trenér Roberto Mancini nečekal zbytečně.

V záloze nastoupil místo Manuela Locatelliho, který předtím dvěma góly sestřelil Švýcarsko, a svému konkurentovi okamžitě začal šlapat na paty. Branku sice nedal, je to sváteční střelec, zato na ni Matteovi Pessinovi nahrál. Ve středu pole osmadvacetiletý rarach dominoval díky svému driblinku, přehledu i důrazu. Statistici mu napočítali pět (!) vytvořených šancí, čtyři úspěšné skluzy i dva vyhrané vzdušné souboje, což je vzhledem k jeho výšce 165 centimetrů skutečné unikum. Mimochodem – třeba o 23 centimetrů vyšší anglický útočník Harry Kane nevyhrál v prvních dvou zápasech ani jeden.

Proto Verratti podle všeho dostane přednost před Locatellim i proti Rakousku, kdy už půjde o všechno.

„Teď začíná nový turnaj. Pokud kluci budou pokračovat v dosavadních výkonech, budu šťastný. Víc nežádám,“ uvedl Mancini s vědomím, že jeho tým má zatím na EURO patrně nejlepší formu. Ve třech utkáních vstřelil sedm branek a žádnou neinkasoval, proti Rakousku bude usilovat kromě postupu i o dva rekordy: 31. zápas v řadě bez prohry a sérii neprůstřelnosti, kterou zatím s 1142 minutami drží legendární Dino Zoff. Jeho následovník Gianluigi Donnarumma je nyní na kótě 1055 minut, musí tedy vydržet minimálně ještě dalších 88 minut.

„Dívali jsme se na některé zápasy Rakouska. Je to velmi fyzický tým, který dokáže běhat a presovat celý zápas. Nenecháme se ale jimi ovlivnit, budeme hrát náš fotbal. Potřebujeme zůstat klidní. Musíme se připravit stejně jako na předešlá utkání, abychom opět hráli skvěle,“ uvedl Insigne.

Na to se těší i Zeman.