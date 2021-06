Nizozemsko a jeho nejen fotbalová abeceda: Ajax, Cruijff a kolonie

Město velké asi jako České Budějovice nemá ani echt dobrý ligový tým, Go Ahead Eagles spíš tak oscilují mezi první a druhou ligou. Ale v šedesátých letech tu vznikala jedna z prvních centralizovaných mládežnických základen, začínali tady taky bratři Overmarsové. Slavnější Marc v klubu držel asi sedm let vlastnický podíl.

H: Hokej

Do sportovní kultury Nizozemska tenhle sport téměř nepatří, ale právě v něm mají původ všechny fotbalové nápady stratégů z padesátých a šedesátých let, co vymýšleli totální fotbal. Právě hokejový způsob byl inspirací pro změnu rolí fotbalistů na hřišti, aby se útočníci víc zapojovali do bránění a obráceně.