ANKETA expertů: Zabere Souček, prosadí se Schick. Komu chybí Dočkal?

Dnes večer to na stadionu v Budapešti vypukne! Česká reprezentace se pokusí sestřelit silné Nizozemsko (18:00, ONLINE s experty ve studiu na iSport.cz). Rozjetého soupeře ve formě, na něhož ale národní tým historicky umí a velké zápasy zvládá. Jak dopadne osmifinále EURO? A udělá trenér Šilhavý razantní změny v sestavě? Server iSport.cz oslovil šest fotbalových expertů, kteří si přejí postup českého výběru. Ale současně dodávají, že favoritem duelu je protivník a že na experimenty v sestavě už nyní není prostor… ANKETA: Jak osmifinále dopadne? Měl by trenér Jaroslav Šilhavý udělat změny v základní sestavě?

Jan Koller, historicky nejlepší střelec reprezentace 1. Favoritem je soupeř



„Přál bych si, aby Češi postoupili, ale kdyby podali stejný výkon jako naposledy proti Anglii, moc bych jim nevěřil. Favoritem je Nizozemsko – a aby český tým měl šanci na postup, měl by zahrát jako v prvním poločase s Chorvatskem, kdy byl aktivní, odvážný a přesný v defenzivě. Reprezentaci by mohl vyhovovat ofenzivní styl Nizozemců, kteří můžou Česko i trochu podcenit. Skupinu prošli bez zaváhání a podle mě spolu s Itálií hrají zatím nejlepší fotbal na šampionátu.“



2. Kadeřábka místo Bořila



„Předně: čekal jsem, že kouč protočí sestavu už minule s Anglií. Teď už je osmifinále a na experimenty moc není prostor. Místo potrestaného Bořila bych postavil Kadeřábka, je zkušený a šanci by si zasloužil. Pár otazníků mám v záloze, ale Masopust či Darida si měli odpočinout spíš už ve skupině. Teď je to v mých očích jen mezi Janktem a Hložkem, pokud vůbec. Když sleduju práci trenéra Šilhavého, napadá mě, že když neudělal změny proti Anglii, postaví stejnou sestavu i teď.“





Pavel Kuka, vicemistr Evropy 1996 1. Vyrovnaný tým přináší úspěch



„Kdybych to věděl, vsadím si na to a byl bych bohatý. (úsměv) Bude to velmi vyrovnané utkání. Na Nizozemce umíme zahrát, oni to vědí. Trošku mě uklidňují články v novinách, kde tvrdí, že jsou s takovým losem a soupeřem spokojení. To je první signál toho, že můžeme uspět. Pomůže nám i historie. Máme velmi dobré vyrovnané mužstvo, to na takových těžkých turnajích přináší úspěch.“ 2. Zkoušet měl proti Anglii



„Jednu změnu na levém obránci musí udělat, ale to nebude problém, Kadeřábek tam nastupoval i v Hoffenheimu a měl by to zvládnout. Ideální je, když se sestavou moc nehýbá. Na to byl prostor proti Anglii. Trošku jsme se divili, že nevyzkoušel určité hráče, se kterými v další fázi musí počítat. Můžou přijít další karty a nesmíme přemýšlet tak, že vypadneme v osmifinále. Mohl vyzkoušet víc hráčů, ale v dalších zápasech ať nastupují ti, co mají největší důvěru a splatí to trenérovi dobrými, poctivými výkony To znamená na turnajích daleko víc než individuality a skvělá jména.“

Julius Bielik, čtvrtfinalista MS 1990 1. Vyhrajeme v prodloužení



„Budu patriot a řeknu, že vyhrajeme po prodloužení. Nizozemsko je svým způsobem hratelné, cítím mezi kamarády optimismus. Ale nepřeháněl bych to. Soupeř vyhrál všechny zápasy ve skupině, vstřelil osm branek, má neskutečné individuality. Jelikož říkám, že postoupíme, tak se zlepšíme v ofenzivní hře. Zabere Souček, zabere Darida, prosadí se Schick. Ale především je potřeba, aby měla výjimečný den naše obrana. Navíc nás musí velmi lákat otevřenost naší části pavouka.“ 2. Chybí mně Dočkal



„Co mně zatím v naší sestavě chybí, je tvořivý záložník, který by dal mužstvu myšlenku. Kluci nehrají špatně, ale servis, na jaký je z klubu zvyklý Schick nebo třeba Hložek, se těmhle borcům nedostává. Přitom takové hráče musíme dostat výrazněji do hry. Mluví se o Barákovi, ale ani on není typický kreativec. Řeknu jedno, mně na turnaji chybí Bořek Dočkal. Sice má své limity, ale jeho tvořivost by v určitých fázích mužstvu extrémně pomohla. Místo Bořila půjde do akce Kadeřábek.“ EURO 2021: Konec základní části. Který tým překvapil a od kterého hráče se očekává víc?

Tomáš Sivok, účastník EURO 2008, 2012, 2016

1. Česko půjde dál



„Kdybych nevěřil v postup do čtvrtfinále, nebyl bych správný Čech. Čekám vyrovnaný duel, moc gólů asi nepadne. Může se stát, že zápas dojde do prodloužení nebo až do penalt, ale i v takovém případě bych víc věřil Česku. Reprezentaci se na Nizozemsko dlouhodobě daří, což může být jeden z povzbuzujících faktorů, ale nebylo by vhodné se na to přehnaně upínat. Soupeř ve skupině nastřílel celkem osm gólů, ovšem tentokrát by mohl narazit na pevnou českou defenzivu.“



2. Zůstane jen u beka



„Těžko se mi o tom mluví, na rozdíl od kouče nevidím hráče přímo na tréninku. První změna je nutná, místo vykartovaného Bořila se nabízejí dvě varianty. Buď přímá náhrada Kadeřábek, nebo posunutí Coufala doleva a Kadeřábek napravo. Na první dobrou mě napadá ještě Jankto: i když maká pro tým, nemá takovou formu jako obvykle. Na jeho místě by mohl hrát Hložek či Vydra. Ve finále si ale myslím, že trenér zůstane konzervativní a udělá pouze jednu změnu za Bořila.“

Michal Kadlec, účastník EURO 2008, 2012 a 2016

1. Postoupíme na penalty



„Když bych měl tipnout, tak to skončí 1:1 a postoupíme na penalty. Poslední kvalifikaci na EURO 2016 jsme s nimi dvakrát vyhráli, to byl obrovský úspěch. Jejich tým je teď ale možná ještě silnější. Nizozemci, speciálně v realizačním týmu, kde působí bývalí reprezentanti, v paměti negativní bilanci s Českem určitě mají, může to být naše výhoda.“ 2. Místo Daridy to zvládne Barák



„Do obrany kromě vykartovaného Bořila trenér nejspíš sahat nebude, útočník je jasný. Uprostřed zálohy může váhat mezi Holešem a Králem. A koho místo Daridy, pokud nenastoupí kvůli zranění? Vláďa pracuje na obrovském prostoru, dopředu a hlavně dozadu. V případě nasazení Vydry nebo Hložka už by se hrálo spíš na dva útočníky. Pokud tam budou ti dva, zpátečka u nich není taková. Tyhle varianty tedy spíš ne, protože jde o důležité utkání. Spíš nastoupí Tonda Barák, ten by to na desítce dokázal asi nejlépe zahrát.“