Kotal: Barák v Dočkalově roli? Jsou rozdílní. Se Šilhavým jsem měl firmu

Radost z postupu do čtvrtfinále i chvála koncentrovaného českého výkonu. To byla hlavní témata, která se po duelu Česko – Nizozemsko (2:0) řešila ve studiu iSport TV se zkušeným trenérem Václavem Kotalem . Řeč pak ale přišla i na koučovo poslední působení ve Spartě nebo vztah s šéfem reprezentační lavičky Jaroslavem Šilhavým. „Jsme kamarádi, dokonce jsme spolu měli i firmu,“ prozradil Kotal.

Experti ve studiu chválili tah s nasazením Antonína Baráka, kterému zápas vyšel a dobře podporoval Patrika Schicka. Že by tedy byly definitivně umlčeny hlasy, jež kritizovaly absenci tvořivého hráče typu Bořka Dočkala?

„Oni dva jsou rozdílné typy hráčů. Tonda Barák hraje v Itálii, kde má určitě mnohem víc těžších utkání se soupeři na vysoké úrovni. Bořek ve Spartě patří ke klíčovým hráčům, největším osobnostem, ale na mezinárodní úrovni už je kontakt mnohem důslednější. Od hráčů vyžaduje stoprocentní fyzické nasazení,“ podotkl Kotal.

Druhý host studia, redaktor deníku Sport Pavel Hartman, měl podobný názor.

„Barák se dostane k věcem, ke kterým by se Dočkal nedostal, protože pohybově už na nejvyšší úrovni nestačí. Vybírejme si do budoucna ševčíkovské typy, které se dostanou ke kreativním věcem. A zároveň vše musí fungovat v součinnosti celého týmu. Když jste kreativní, ale nemáte komu přihrát, je to k ničemu,“ vysvětlil Hartman.

Pozitivní slova si ve studiu vysloužil trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý. Kotal ho koneckonců dobře zná, v minulosti spolupracovali a jsou přátelé. Žádné špičkování mezi slávistou a sparťanem prý ale nikdy neprobíhalo.

„My jsme spolu působili i na Spartě, takže tam žádná rivalita není. Začínali jsme na Kladně a pak se pokračovalo dál. Jarda je výborná povaha, klidný, není to žádný cholerik, jak já jsem ho poznal. My jsme spolu dokonce měli i firmu, když si teď vzpomenu,“ řekl Kotal.

V jakém oboru podnikali?

„Transport, nákladní doprava. My jsme to spíš financovali, než abychom jezdili s kamiony. Máme společného kamaráda, který nás přemluvil, abychom spolu založili firmu,“ zavzpomínal s úsměvem Kotal.

Ten se vrátil také k angažmá ve Spartě, kde strávil podstatnou část své kariéry jako hráč i trenér. Naposledy Letenské vedl do února nedávno skončené sezony, kdy ho nahradil Pavel Vrba.

„Zažil jsem tam trenéra Václava Ježka, což byla výborná zkušenost. I Dušana Uhrina, dva špičkové trenéry. Jako hráč jsem si od nich hodně vzal. Pana Ježka hráči zažili a musí souhlasit s tím, že to byl vynikající odborník, který měl výhled dopředu, kam se fotbal bude vyvíjet. Tréninky byly neskutečná inovace poté, co se vrátil z Holandska k nám,“ připomněl Kotal trenérskou legendu.

„Vzpomínek má člověk dost. Vždy jsem se snažil pracovat tak, abych mohl říct, že jsem udělal maximum. Že to někdy nevyjde, to je fotbal, ale já musím být vnitřně přesvědčený, že jsem udělal všechno,“ doplnil.

A nejlepší zážitky se Spartou?

„Sice jsem nikdy nevyhrál titul, ale vyhráli jsme dvakrát Československý pohár a teď samozřejmě MOL Cup jako trenér. Ani už jsem nečekal, že bych na místo hlavního trenéra Sparty mohl dostat. Strašně moc si toho vážím, vítězství v poháru bude zapsáno v análech navždy. Ať už o tom čtu různé spekulace, ale na hřišti si to vyhráli kluci a to je pro mě důležité,“ uzavřel Kotal.