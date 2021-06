Chytrý o postupu: Hráli jsme na riziko. S Dány narazí kosa na kámen

Odříznutý Georginio Wijnaldum, hra někdy trochu na riziko, díky tomu vyšší presink. To jsou některé klíče, kterými český tým odemkl přes Nizozemce zámek od čtvrtfinále mistrovství Evropy. „Jedna věc je strategie, s jakou jdete do utkání, druhá pak, jak se vám ji podaří naplnit. To se klukům podařilo fantasticky,“ pochvaloval si s denním odstupem po dalším velkém zápase v českých fotbalových dějinách asistent reprezentačního trenéra Jiří Chytrý.

Oslavy po postupu přes Nizozemce byly decentní. Všichni členové českého týmu byli rádi, když se v noci dostali po cestě z Budapešti do Prahy do postele. Teď už má trenérský štáb plnou hlavu Dánska, čtvrtfinálového soupeře. „Narazí kosa na kámen,“ vytušil Jiří Chytrý, asistent hlavního kouče Jaroslava Šilhavého.

Jak důležité bylo, že jste, dá se říct, vymazali ze hry Nizozemců Georginia Wijnalduma?

„Klíčem k postupu bylo, že se nám obecně podařilo eliminovat přednosti Nizozemců, hlavně sílu v ofenzivě včetně Wijnalduma. Musím kluky pochválit, zvládli to skvěle. Jedna věc je strategie, s jakou jdete do utkání, druhá pak, jak se vám ji podaří naplnit. To se klukům podařilo fantasticky. Díky tomu jsme dokázali zápas zvládnout a postoupit.“

V tomto směru hrál velkou roli přínos Tomáše Holeše ve středu hřiště, že?

„Tomáš měl pomáhat v defenzivní činnosti stoperům. Hráli jsme na určité riziko, věřili jsme, že dokážou uhrát některé situace, které jsou nebezpečné. Byli jsme nucení hrát jeden na jednoho. To nám ale zase umožňovalo dělat tlak na holandskou rozehrávku, mohli jsme se vysunout výš. Tomáš společně se stopery odvedl skvělou práci, zvládli to fantasticky a pomohli nám naplnit strategii, se kterou jsme šli do utkání.“

Zmiňujete stopery. Ti zatím hrají velmi dobře, přitom se jim před šampionátem moc nevěřilo. Jak jste s nimi spokojení?

„Platí pro ně to, co pro celý tým. V jejich případě se bavíme o situaci, která předcházela šampionátu. Byli pod palbou kritiky, teď odvádějí skvělou práci. Doufáme, že jim to vydrží.“

Mezi opory patří i Vladimír Coufal a Tomáš Souček. Je na nich vidět, jak se ve West Hamu posunuli?

„Naši nejsilnější zbraní je tým. Abychom se mohli měřit s Chorvatskem, Belgií nebo Nizozemskem, musí z týmového pojetí vystupovat mimořádné individuální výkony. Tomáš Souček a Vláďa Coufal se na tom samozřejmě podílejí. Přinášejí zkušenosti z Premier League, do hry a do týmu vnášejí sebevědomí, to pomáhá jim i celému mužstvu.“

Ve čtvrtfinále vás čeká Dánsko, jeho trenér Kasper Hjulmand dokonce prohlásil, že by hrál radši s Nizozemci. Co o Dánech soudíte vy?

„Troufnu si tvrdit, že narazí kosa na kámen. Ve smyslu, že se potkají dvě mužstva, která mají výkon postavený na týmovosti a intenzitě hry. Obě mužstva se snaží eliminovat vyšší individuální kvalitu soupeřů právě těmito aspekty. Sázíme na podobné zbraně. Bude to velice těžké utkání. Myslím, že takhle to trenér Dánska i myslel. My to vnímáme podobně.“

Zdravotní problémy mají obránce Jan Bořil a záložník Vladimír Darida. Jaký je jejich aktuální stav?

„Odpovím tak, jak to je. Nevíme, jsou v péči doktorů. U Honzy Bořila doufáme, že by se během dvou dnů zapojil do tréninkového procesu. Věříme, že i u Vládi Daridy bude průběh dobrý. Ale neumíme to odhadnout, bude záležet na vývoji zranění. Může to být individuální.“

