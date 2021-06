Csaplár chválí Slavii za Holeše. V českém fotbale mu schází playmaker

Slávista Tomáš Holeš po přerodu z krajního obránce ve středního záložníka vzkvétá. Nejen, že dokáže plnit kvalitně defenzivní povinnosti, ale je produktivní i směrem dopředu. Od března, kdy se trefil proti Opavě, má na kontě už sedm tref.

Tu poslední přidal v nedělním osmifinále EURO, kdy výraznou měrou přispěl k postupu české reprezentace přes Nizozemsko. Nejen, že otevřel skóre úspěšnou hlavičkou, ale druhý zásah připravil pro Patrika Schicka. Skvěle přečetl na půli hřiště úmysl soupeře a vyrazil kupředu. Ve vápně pak přišla přihrávka pod sebe a pak už radost po trefě útočníka Leverkusenu.

„Chtěl bych pochválit Slavii a její trenéry za to, že z něho dokázali dostat potenciál. Byl vždy výborně fyzicky připravený, běhavý. Je to typ poctivého hráče. Řídím se mottem: ‚Hledej v lidech to nejlepší, a to v nich pak rozvíjej.‘ Pokud se do toho trefíte a hráč to chápe, vnímá a přijme to, tak se z toho může stát to, co u Holeše. Když si bude hrát na velkého playmakera, bude problém. Podržel ale stejný podvozek a přidal kvalitu, tím rozkvetl,“ uvedl trenér Josef Csaplár ve studiu deníku Sport, jehož byl hostem při osmifinále Anglie s Německem (2:0).

Holešovy výkony vybízejí k otázce, zda nedojde k jeho přestupu do zahraničí. „Mám takovou zprávu, že se Slavia připravuje na to, že by případně mohl odejít. Ale rozhodně není v tuto chvíli žádná konkrétní nabídka,“ prozradil své informace redaktor Sportu Jan Podroužek.

Csaplár kvalitu českých středopolařů oceňuje, ať už jde o Holeše, ale třeba i Tomáše Součka. Přesto mu mezi tuzemskými fotbalisty schází konkrétní typ fotbalisty. „Byl bych rád, aby tady vyrostl playmaker. Naši hráči jsou poctiví, spíš defenzivnější, ale chtěl bych objevit hráče typu Kolouška, Rosického, Nedvěda. To je směr, na který bychom se měli více soustředit. Zatím k tomu má našlápnuto hodně Petr Ševčík i Tonda Barák,“ konstatoval Csaplár.