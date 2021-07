Sterling a Kane: z psanců hrdiny Anglie! Kapitán se zadrhával dojetím

Kdyby měl moderátor ve Wembley dost empatie, pustil by hned po závěrečném hvizdu do reproduktorů hit Satisfaction od Rolling Stones. Pocit zadostiučinění byl totiž po vítězství Anglie nad Německem na kultovním stadionu doslova hmatatelný. Prožívali jej domácí fanoušci, trenér Gareth Southgate i Raheem Sterling s Harrym Kanem, tedy autoři obou gólů. Z národních psanců se rázem stali hrdinové.

Když si stoupnou vedle sebe, vypadají jako slavná komická dvojice Pat a Patachon. A do úterka si užívali přibližně stejné míry respektu. Tedy žádné. Harry Kane byl v ohnisku kritiky kvůli své nulové potenci, Raheem Sterling zkrátka proto, že je to Raheem Sterling. Některé lidi vytáčí zkrátka jen tak. Po epickém vítězství 2:0 v osmifinále EURO nad Německem je však všechno jinak. Kane i Sterling jsou zase miláčky národa.

„Oba mají stejný úděl – musejí neustále usvědčovat lidi z omylu,“ zastal se jich trenér Gareth Southgate krátce po závěrečném hvizdu. „Raheem pro nás má obrovský přínos už tři, čtyři roky. Máme v něj důvěru a jeho výkon byl elektrizující,“ dodal na adresu drobounkého křídelníka z Manchesteru City, který zatím vstřelil všechny vítězné góly Anglie na turnaji.

Ve skupině se prosadil proti Chorvatsku (1:0) a Česku (1:0) a proti Německu rovněž otevřel skóre. Ve všech třech případech Sterling osvědčil skvělý náběh a výběr místa, v pokutovém území je už jen těžko bránitelný.

„Věděli jsme, že potřebujeme podat proti velmi dobrému soupeři velký výkon – a to se nám povedlo. Hrát v takové intenzitě moc týmů nezvládne,“ pýřil se Sterling, který znovu potvrdil svou vynikající formu. Kane se naopak trápil.

Nejlepší střelec kvalifikace (12 gólů) působil na turnaji jako nepovedená kopie sebe sama. Špatný pohyb, malé zaujetí, nulová nebezpečnost pro soupeřovu branku. Na sociálních sítích do něj jízlivě šily oficiální i fanouškovské účty, představoval vděčný a snadný terč.

Statistici mu třeba škodolibě spočítali, že vyhrál méně vzdušných soubojů než Marco Verratti. Italský záložník měl přitom odehráno o zápas méně a hlavně je o třiadvacet centimetrů nižší.

Ani proti Německu nic nenasvědčovalo tomu, že by se anglický kapitán měl probudit. Jako by na hřišti nebyl, vykazoval mizivé množství kontaktů s míčem. Ale pak se šikovně a účelně zapojil do první gólové akce – a druhou sám v krkolomné pozici hlavou po centru Jacka Grealishe zakončil.

V euforii se rozběhl směrem k rohovému praporku, k němuž dojel po zadku jako na saních. Pak se s úsměvem od ucha k uchu a rozpaženýma rukama položil do trávy – přesně tak, jak to udělal legendární Paul Gascoigne po svém gólu Skotům na mistrovství Evropy před pětadvaceti lety.

„Ani nevím, co vlastně říct. Je to skvělý pocit,“ zadrhával se Kaneovi dojetím hlas, když po zápase dával televizní rozhovor. „Pro Harryho to byl velmi důležitý okamžik,“ cítil Southgate. „Když jste útočník, je vlastně jedno, co na hřišti předvádíte, góly prostě potřebujete. Jeho trefa mi udělala obrovskou radost.“

Je možné, že od příští sezony budou Sterling s Kanem spoluhráči na klubové úrovni, Manchester City už údajně nabídl za sedmadvacetiletého útočníka Tottenhamu astronomických 100 milionů eur. Ale to je ještě daleko. Nejprve musejí oba zkusit dotáhnout Anglii k vysněnému zlatu.

Anglické hvězdy proti Německu HARRY KANE RAHEEM STERLING 29 kontaktů s míčem 45 1 střely na branku 2 1 úspěšné driblinky 3 15 přesných přihrávek 19 0 vyhraných vzdušných soubojů 0

