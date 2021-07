Švýcarští turisté si věří na Španěly: Žádná únava, uběháme je!

Rozumět alespoň trochu slovům Věry Špinarové, mohl by se oficiální písní Shaqiriho a spol. stát hit Raketou na Mars. Vždyť pasáž: Poletíme zas, ty a já... si švýcarská výprava brouká v posledních dnech celkem často.

Projděme si její dosavadní itinerář. Z Curychu se vydala do Baku k úvodnímu zápasu. Následovala cesta do Říma na souboj s Itálií a zpátky do Baku, kde završila základní skupinu. Osmifinále s Francií na poslední chvíli ubojovala v Bukurešti. A na čtvrtfinále proti Španělsku je hostitelským místem zase Petrohrad. Celkem to dělá 13 326 kilometrů v letadle.

Jaký rozdíl oproti La Roje, která skupinu zvládla kompletně doma v Seville a následně se vydala do Kodaně (celkem 5 611 kilometrů). I proto španělští komentátoři poukazují na to, že regenerace a únava je na straně favorita.

Ovšem o tom nechce Petkovič ani slyšet. „Měli jsme tři dny na to, abychom nabrali síly. Jdeme do utkání s tím, že chceme Španělsko vyřadit. Jak? Musíme je uběhat. Nic jiného než ještě pracovitější výkon nám úspěch nepřinese,“ pronesl těsně před výkopem.

Parta Luise Enriqueho však nabírá na otáčkách. Na konec skupiny rozmetala Slovensko (5:0) a v osmifinále nastřílela pět branek i Chorvatům, kteří to španělskému týmu v závěru zdramatizovali.

„Zdá se, že se opět našli a po špatném začátku šampionátu vypadají velmi dobře. Mladí hráči získávají důvěru a nebojím se říct, že Španělsko budí hrůzu,“ pronesl trenér Claudio Ranieri v rozhovoru pro Gazzetta dello Sport.

Při chuti je především útočník Álvaro Morata, jenž prochází strastiplným turnajem. Fanoušci jej vypískali, rodině posílali smrtelné výhrůžky, ale forvard Juventusu náročné chvíle ustál. Enrique jej neodstavil, dál na něm stavěl. „Je úžasné mít za sebou tak skvělý tým, když se vám nedaří,“ ulevilo se mu.

Nakonec to byl právě Morata, kdo v prodloužení rozhodl o výhře 5:3. Pátou trefou na evropských šampionátech vyrovnal počin Fernanda Torrese.

„Nevím, jestli dosáhnou podobných úspěchů jako generace kolem Xaviho a Iniesty, ale v týmu je obrovská kvalita. Proti Chorvatům byli místy opravdu neskuteční. Jejich reakce v prodloužení byla geniální. Je to pro mě jeden z největších favoritů,“ dodal Ranieri na adresu šampionů z let 1964, 2008 a 2012.