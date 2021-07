Postup Anglie s pachutí. Mourinho se proti penaltě bouří, Lineker mlčí

Bývalý útočník a televizní expert Gary Lineker na Twitteru blahopřál Harrymu Kaneovi, že dorovnal jeho rekord 10 branek za Anglii na velkých turnajích. Tentokrát ale zůstal ticho ohledně kontroverze, která rozhodující trefu provázela. Raheem Sterling, klíčový muž Anglie na turnaji, vletěl těsně před koncem prvního prodloužení do pokutového území Dánů mezi Joakima Maehleho a Mathiase Jensena, a po lehkém kontaktu se velmi ochotně poroučel k zemi.

Rozhodčí Danny Makkelie i po konzultaci s VAR nařídil pokutový kop. Kasper Schmeichel v dánské brance sice Harryho Kanea vychytal, míč ale neudržel v rukou a anglický kapitán z dorážky rozhodl o postupu Anglie do finále, také doma ve Wembley.

Na sociálních sítích se rozjela bouře. Pohled anglických fanoušků nejprve shrnul na bývalý útočník Michael Owen. „Nejsem si jistý, jestli to byla penalta, ale koho to zajímá,“ napsal. No, pár lidí by se našlo...

„Žádná penalta!“ vykřil na Twitteru Bixente Lizarazu, mistr světa i Evropy s Francií. „Nechápu, že Anglii ten pokutový kop odpískali. To je vtip!“ podivoval se i hvězdný basketbalový pivot Nikola Vučevič, spoluhráč Tomáše Satoranského v Chicago Bulls.

Šokovaný byl i slavný kouč José Mourinho, který čas před začátkem sezony v AS Řím vyplňuje coby expert stanice TalkSPORT. „Tohle nikdy, nikdy není penalta,“ kroutil hlavou ve vysílání. „Anglie hrála velmi dobře, rozhodně si zasloužila vyhrát, ale tohle se prostě nepíská. Rozhodně ne na této úrovni, v semifinále EURO. Nechápu rozhodnutí sudího, a ještě víc nerozumím tomu, proč se nešel podívat na obrazovku,“ řekl portugalský kouč.

Nizozemský rozhodčí Danny Makkelie sice s VAR rozhodnutí konzultoval, vystačil si ale s tím, že centrála v Nyonu mu přes sluchátko posvětila původní rozhodnutí. Na opakované záběry se podívat nešel.

Nejvíc ze všech byli samozřejmě naštvaní Dánové. Legendární brankář Peter Schmeichel ve studiu anglické televize beIN SPORTS vedle legendy Albionu Iana Wrighta neskrýval svůj názor. „Rozhodčí udělal velkou chybu. O tomhle se bude mluvit ještě hodně dlouho. Těžko se to akceptuje, protože to prostě není penalta,“ nechápala ikona Manchesteru United. „Byl bych v klidu, kdyby dali gól z jedné z těch mnoha šancí, co si vypracovali. Ale místo toho se to stalo kvůli chybě sudího,“ dodal.

„Byl to pokutový kop, který neměl být. Teď mě to velmi štve, jsme zklamaní,“ hlesl bezprostředně po zápase trenér poražených Dánů Kasper Hjulmand. Toho překvapil i fakt, že hra pokračovala, ačkoli byly na hřišti zrovna dva míče. „Asi to zní divně, ale prostě se těmto pocitům nemůžu ubránit. Prohrát je jedna věc, ale padnout takovýmhle způsobem? To je velké zklamání, protože kluci bojovali. Kvůli způsobu, jakým jsme prohráli, je pro mě těžší pochopit to, že jsme prohráli,“ zalitoval. Optimisticky ale doplnil, že má skvělou skupinu hráčů, se kterou jistě ještě dosáhne něčeho skvělého.

Kdo si byl odpískáním pokutového kopu stoprocentně jistý? Kromě rozhodčího samozřejmě Raheem Sterling. „Byla to určitě penalta. Vletěl jsem do vápna, obránce proti mně natáhl nohu. Jasná,“ řekl hned po zápase pro ITV. Útočník Manchesteru City je se třemi góly druhým nejlepším střelcem Albionu na EURO a jejich klíčovou zbraní. Ale v případě, že se fotbal skutečně „vrátí domů“, jak celou dobu hlásají anglická média i fanoušci, bude se spíš než na jeho skvělou hru a zásadní góly vzpomínat hlavně na přihraný pád.

Před Anglií, která na EURO roztahaném po celém starém kontinentu cestovala suverénně nejméně, teď stojí poslední výzva. Ve finále ve Wembley v neděli od 21 hodin vyzve rozjetou Itálii.