SÁZKAŘSKÉ TIPY: Pohár pro Italy! Kane bude mlčet, trefí se Chiesa

11. června to začalo a 11. července to skončí. EURO dospělo do finále. A to doslova. Trofej získají fotbalisté Anglie, nebo kompaktně hrající Itálie. Redaktor deníku Sport Pavel Hartman věří spíše týmu z Apeninského poloosrova. Slavit by proto mohl výběr Roberta Manciniho, byť až po penaltovém rozstřelu. V řádné hrací době se prosadí oba soupeři, na straně Albionu Harryho Kanea zastoupí Raheem Sterling, na druhé straně bude pálit Federico Chiesa. Jak si vsadit? Více v Sázkařských tipech.