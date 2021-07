To nejlepší z iSport studia: Vízek vs. King Kong i kaskadér Csaplár

Bývalý fotbalový reprezentant a známý glosátor Ladislav Vízek ve studiu iSport.cz během utkání Česka s Chorvatskem na mistrovství Evropy • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Studio iSport přinášelo v průběhu celého EURO 2021 rozbory, analýzy a názory pozvaných fotbalových expertů. Kromě toho ovšem zaznělo i mnoho zajímavých historek, zákulisních zajímavostí a povedených hlášek. Projděte si to nejlepší, co řekli třeba Ladislav Vízek, Josef Csaplár a další hosté studia.

Francouzská výplata Ladislav Vízek ve studiu zavzpomínal na zahraniční angažmá ve Francii, ke kterému se propracoval až ve 31 letech. Když tenkrát dorazila první výplata, nevěřil částce a tak vyrazil za manažerem: „Tady připsali dvě nuly? On mi řekl, že ne, že to je v pořádku. Tam jsem si prakticky vydělal. Proto mám Francii rád, i když jsem hrál v malém městečku v přístavu. Ty dva roky mě uživí asi až do smrti.“ EURO 2021: Vízek vzpomíná na (ne)emigraci. Kufříky peněz, bílé mercedesy... ale rozhodla rodina

Mariášek a hospoda A právě z na tehdejší poměry hodně slušné výplaty ve Francii si pořídil svoji milovanou hospodu. „Nikdy už ji neprodám, i když jsem jednou ze vzteku chtěl. Už si ji nechám. Je to pro mě jediný zdroj obživy, za který vděčím Le Havru. Já už potřebuju jen na mariášek,“ usmíval se ve studiu olympijský vítěz z roku 1980. Lehký hazard patří mezi vášně fotbalového internacionála Ladislava Vízka • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Skvělí Italové a zdechlí Turci Když po zahajovacím utkání Martin Hašek ve studiu hodnotil výkon Italů proti Turecku (3:0), netušil, že mluví o budoucích mistrech Evropy. V jejich hře nicméně viděl všechny předpoklady pro úspěch. „Mají sebevědomí. Jsou to hvězdy, ale neviděli jste u nich ani náznak arogance. Hráli soustředěně a bylo znát, že si věří. Celkově působí hodně zdravě. Byl z nich navíc cítit hlad předvádět neustále co nejlepší výkon,“ chválil svěřence trenéra Roberta Manciniho. A výkon soupeře? „Turci zdechli,“ nemazal se s hodnocením Hašek. EURO 2021: Turci zdechli, všiml si Hašek. Experti řešili i podivný metr sudího

Kaskadér Csaplár Asi nejpropíranější téma finále mezi Itálií a Anglií (1:1, 3:2 po penaltách) byla volba exekutorů pro rostřel. Především pak střídání Albionu ve 120. minutě, když trenér Gareth Southgate poslal na hřiště Jadona Sancha (21 let) a Marcuse Rashforda (23). Oba dva i další mladík Bukayo Saka (19) pak v penaltách zklamali. Tah kouče a volba exekutorů byly mohutně kritizovány. A nechápal ani expert Josef Csaplár: „Já jsem velkej kaskáder, ale dát na penalty takhle mladé hráče ve finále EURO mi přijde moc. Hlava mi to střídání nebere.“ EURO 2021: Italové mistry Evropy! Střídání před penaltami? Riziko proti řemeslu, řekl Csaplár

CR7 vodu, Vízek pivo Vízek perlil i když zrovna nemluvil. Jedním z témat mistrovství Evropy se stala i hra s lahvemi na tiskových konferencích. Celé to odstartoval hvězdný Cristiano Ronaldo, když jasným gestem vybízel k pití vody namísto koly. Bývalý československý reprezentant, ale zároveň i majitel hospody Vízek dal jasně najevo, že dává před vodou i kolou přednost pivu.

Transport Kotal & Šilhavý Václav Kotal ve studiu zavzpomínal na společná léta a spolupráci s trenérem reprezentace Jaroslavem Šilhavým. „My jsme spolu působili i na Spartě, takže tam žádná rivalita není. Začínali jsme na Kladně a pak se pokračovalo dál. Jsme kamarádi, dokonce jsme spolu měli i firmu,“ prozradil Kotal. A v čem podnikali?„Transport, nákladní doprava. My jsme to spíš financovali, než abychom jezdili s kamiony,“ smál se bývalý trenér Sparty. Měli jsme s Jardou Šilhavým firmu. S kamiony jsme ale nejezdili, smál se Kotal

Chlapský fotbal, ne ošetřovací Velkým tématem Eura byly i výkony rozhodčích, kteří byli ve většině případů chváleni. Zbytečně nepřerušovali, hra měla spád a zároveň přiliš často při každé sporné situaci nezasahoval VAR. „Pískají neskutečně dobře. Je to chlapský fotbal, žádný ošetřovací. Když hráč leží, musí se zvednout, není to tak, že se hned přerušuje. U nás v lize to tak nebylo vůbec, to byl skandální ročník,“ říkal k rozhodčím Vízek, který si přál, aby se čeští sudí a vedení fotbalu inspirovalo nastaveným metrem. EURO 2021: To není penalta, tvrdil Lineker. Ve studiu iSport to Vízek viděl jinak

„Kluci, hrajte fotbal“ Ve studiu po zápase s Dánskem (1:2) Csaplár sice gratuloval ke čtvrtfinále, nicméně zároveň kritizoval hru a celkové mentální nastavení fotbalistů v Česku. „Hráli jsme někdy jiný fotbal?“ ptal se do pléna. „Tím myslím, že hlavním cílem je neprohrát, ne vyhrát. To jsou geny, ze kterých vyvěrá fotbal, který pak od národního týmu vidíme. 80-90 % času se učíme bránit a když pak prohráváme, trenér přijde a říká: ‚Kluci, hrajte fotbal.‘ Ale jak ho mají hrát, když to netrénují,“ naráží na příliš defenzivní zaměření tréninků v tuzemsku. Ve studiu také připomínal, že je díky tomu v Česku nedostatek konstruktivních a technicky dobře vybavených hráčů. Náš fotbal se mi nelíbil, u mě by Hložek dostal víc šancí, říká Josef Csaplár

Střet s King Kongem Na Francii vzpomíná Vízek především v dobrém, ale zároveň popsal i náročnost tamní soutěže, kde odehrál dva roky v závěru kariéry. „Tam porazit posledního je kumšt. Je tam spousta afrických hráčů, ti jsou strašně nadupaní. To je jak když jdete proti King Kongovi, abych neřekl něco rasistického...,“ zarazil se. Nakonec ale myšlenku se střetem se silným a tvrdým soupeřem dokončil. „Jeden mi skočil na lýtko a utrhl mi pět kol před koncem celou nohu,“ vzpomínal na těžký závěr ligy, ve kterém se nakonec s Le Havrem zachránil. MŮJ PRVNÍ GÓL: Vízek o sté trefě a sólu z Le Havru. Kde teď končí kariéru?