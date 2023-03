Nová polská éra? Santos má důvěru i nejvyšší plat. Chtěl mluvit o Češích

Okna i dveře dokořán. Po mistrovství světa v Kataru Poláci pořádně vyvětrali kabinu. V Edenu v pátek od 20.45 zahájí kvalifikační cyklus ME 2024 se značně pozměněnou tváří. Nový portugalský lodivod Fernando Santos stihl s týmem pouhé tři tréninky, a třebaže má o sestavě v podstatě jasno, starosti mu dělá rozbombardovaná obrana. Chybí v ní řada opor, hlavně Kamil Glik a Bartosz Bereszynski. „Ti by určitě hráli. Trenér říká, že chce šest bodů ze dvou zápasů, ale v Polsku by se každý radoval z remízy,“ říká o bitvě s Českem pro deník Sport Michal Bialonski, fotbalový novinář z Polsat Sport.

Polským fotbalem otřáslo zemětřesení. Jedna jistota zůstává. Na hrotu útoku se chystá snajpr z Barcelony Robert Lewandowski, který má za sebou vítězné El Clásico proti Realu Madrid. Ale jinak? Řada rošád, generační obměna, k tomu rychlé si zvykání na novinky kouče Santose. První písemka v evropské kvalifikaci nemusí být pro sousedy ze severovýchodu vůbec jednoduchá. Přísným vyučujícím v tomto případě bude česká reprezentace.

„Chybí nám několik hráčů. Ale víme, že vstupujeme do nové kapitoly,“ nechce pochybnosti připouštět Lewandowski. „Každý tým má svoje problémy, není vždy všechno v barvách duhy. Ale nakonec záleží na tom, co dokážeme na trávníku. Jsme tu proto, abychom přivezli do Varšavy tři body.“

S plány čtyřiatřicetiletého útočníka se neshodnou polští novináři, kteří do Prahy dorazili. Uvědomují si, že Santos disponuje hodně omezeným arzenálem. „Máme dva lídry, Zielinski a Lewandowski. Ale za nimi? Velká propast. K tomu rozbitá obrana, chybí Glik i Bereszynski, Bednarek v Anglii dlouho nehrál, Kiwior zvládl v Arsenalu jen pár minut. Bez defenzivy je těžké něco vytvořit,“ přemítá Bialonski.

„Trápí nás to už delší čas. A teď tu máme snad ještě slabší obranu než kdy dřív, hlavně z hlediska výstavby hry,“ přitakává jeho kolega z polské televize.

Oba se shodnou i na tom, že osmašedesátiletého Santose, který dříve působil na lavičce Portugalska, veřejnost přijala dobře. To mu může v začátku pomoct, přesto by případná bodová ztráta na úvod kvalifikace přinesla nevyžádaný tlak. I proto si trenér nechce připouštět zdravotní problémy v kádru.

„Málo se bavíme o Češích,“ smetl na čtvrteční tiskové konferenci ze stolu otázku na čachry v sestavě a promluvil raději na adresu výběru Jaroslava Šilhavého. „Viděl jsem je v zápasech proti Švýcarsku a Španělsku. Jsou skvělí a hrají hodně ofenzivně, rádi drží míč. Když o balon přijdou a znovu ho získají, rychle míří do protiútoku. Musíme se proto soustředit hlavně na silného protivníka a na to, jak dosáhneme toho, abychom dominovali.“

I Češi mají pochopitelně své trable. Absence Patrika Schicka může znamenat, že se nevýhody obou stran smažou. Vy slabší obrana? Tak my zase útok! Jenže jsou tu i další polské strašáky. „Musíme si uvědomit, že Santos je nejdražším trenérem v historii naší federace. Žádný před ním nevydělával víc,“ naráží na potenciální kámen úrazu reportér Bialonski.

Pro polský výběr by porážka na stadionu pražské Slavie mohla být nepříjemná hned v několika rovinách. Stočila by se pozornost fanoušků hned po prvním zápase mimo trávník? Řešily by se výplatní pásky? Určitě si to nikdo kolem novopečeného kouče nepřeje.

„Trenér nám řekl, jak se připravit do zápasu. A já mám v hlavě jen to. Všechny ostatní věci jdou stranou, nemůžeme přemýšlet nad tím, jestli je lepší plán A nebo B,“ uzavřel téma Lewandowski.