Souček: Jsem sebevědomý. Poláky s novým koučem musíme přečíst

Z Anglie si Tomáš Souček přivezl velkou dávku sebevědomí a tu chce v pátek přenést na mužstvo. „Chci týmu maximálně pomoct, a to se stane pouze tehdy, když budu věřit sám sobě,“ nakládá na sebe zodpovědnost kapitán Česka. Před vstupem do kvalifikace je mírně nejistý z nečitelnosti Fernanda Santose, nového trenéra Polska.

Hned na úvod se setkávají papíroví favorité. Berete to jako zásadní utkání pro vývoj skupiny?

„Je to obrovsky důležitý zápas. Ale byl by stejně důležitý, ať by byl proti komukoliv. Každý vstup do kvalifikace je psychicky náročný. V případě úspěchu dodá mužstvu sebevědomí do dalších bojů. Hrajeme s Polskem, určitě půjde o jeden z nejtěžších zápasů ve skupině. Oba celky se na souboj musí připravit emocionálně od první minuty. Co se týče nás, chceme předvést co nejlepší vystoupení a uhrát co nejlepší výsledek.“

Polsko vede nově Fernando Santos. Je soupeř o to víc nečitelný?

„Osobně jsem radši, když všechno funguje a trenér se měnit nemusí. (usměje se) Hráči pak vědí, co od kouče čekat. Při výměně je to všechno složitější. V Polsku ke změně po světovém šampionátu došlo. Bude tedy důležité přečíst, jakým stylem budou hrát. Koukali jsme na jejich zápasy, máme něco v hlavě, ale třeba u soupeře dojde k nějakým drobným úpravám v taktice. Pokud to tak bude, musíme na to hned na začátku zareagovat.“

Máte aspoň rámcovou představu, s čím Polsko vyrukuje?

„Je to složité… Třeba nic nezmění, třeba jo. Pro nás je zásadní soustředit se na náš výkon, plnit pokyny. Hrajeme doma, je to první zápas v kvalifikaci. Víme, jak je to důležité.“

V týmu je šest nováčků. Co říkáte tomu, že trenér Šilhavý mužstvo takto oživil?

„Je příjemné vidět mladé hráče, jak se postupně začleňují do mužstva. Určitě je fajn, že pokud odvedou dobrou práci v klubu, tak si vyslouží povolání do reprezentace. Já jim tímto gratuluju. Navíc při týmové představovačce bývá zábava. Z druhé strany si musí uvědomit, že nejsou jen nováčky, ale musí něco ukázat i na hřišti. V reprezentaci potřebujeme každého hráče na jakémkoliv postu. Doufám, že nám noví kluci pomohou.“

Ve West Hamu hrajete na odlišné pozici, než v reprezentaci. Přeorientujete se rychle?

„V Anglii hraju středovou pozici, v tom se to nemění. Rozdíl je, že jednou mám ofenzivnější roli, jindy defenzivnější. Odvíjí se to od spoluhráčů. V reprezentaci vím, jaké úkoly budu mít, ale před zápasem si to s dovolením nechám pro sebe.“

V Angli jste prožil období, kdy jste neměl absolutně jistou pozici v sestavě. V posledních týdnech to již neplatí. Cítíte se ve formě?

„V Premier League jsem nehrál asi dva tři zápasy v základu. Neberu to tak, že bych vypadl ze sestavy. Hrajeme poháry, zápasů je hodně, s vytížeností jsem maximálně spokojený. A forma? Jsem hodně sebevědomý. V takovém nastavení jsem přijel i na sraz. Chci týmu maximálně pomoct, a to se stane pouze tehdy, když budu věřit sám sobě. Snad to přenesu i ostatní kluky.“

Berete proti Polsku pouze vítězství?

„Nikdy nevíte, jak se zápas bude vyvíjet. Do každého utkání jdeme s cílem vyhrát, ale vždycky záleží na mnoha okolnostech. Až po utkání si řekneme, zda jsme udělali nějaké chyby. Nicméně v pátek budeme dělat maximum, abychom sebrali tři body.“