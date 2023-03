Souček vyfasoval lepanec od slávistů: Chceme euforii přenést až na EURO

PŘÍMO Z KIŠINĚVA | Od Vladimíra Coufala, Petra Ševčíka a Davida Juráska dostal z legrace „lepanec“ do zátylku jako trest za chybu v bagu a zařídil tak smích celého týmu. Nejen tahle (ex)slávistická skupinka při nedělním tréninku na kišiněvském stadionu Zimbru ukázala, že v českém nároďáku panuje skvělá nálada. „Budeme se snažit, ať nám to vydrží,“ slibuje kapitán Tomáš Souček před pondělním utkáním s Moldavskem. Pro záložníka West Hamu může být zápas proti outsiderovi ideální příležitostí, jak prolomit rok trvající čekání na reprezentační gól.

Vnímáte, že jste pátečním výsledkem, ale i hrou a novými tvářemi vzbudili v Česku kolem reprezentace zase optimismus a pozitivní energii? A že vlastně zítra kromě povinných bodů půjde i o to, abyste tu atmosféru dalším fajn večerem ještě podpořili?

(přikyvuje hlavou) „Jsem rád, že po zápase nebyla euforie jen u nás v šatně, ale v celém Česku. Cítili jsme to už na stadionu od diváků a pak i dál. Lidi nám fandí, chceme tady zanechat stejnou stopu a pokračovat v tom. Cesta je dlouhá, náš cíl je postup a pak přenesení euforie i na EURO, kde chceme být. Když to zvládneme, bude to zase lepší.“

Co pro to bude potřeba udělat? Zápasy, ve kterých jdete proti outsiderovi, nebývají snadné...

„Bude to jiné než s Polskem, viděli jsme už videa Moldavska. Budeme chtít být víc na balonu, být aktivní, vytvářet si šance a hlavně je pak přetavit v góly. To je základ. A nějaké podcenění? Věřím, že tým je silný, po páteční výhře ještě víc. Opravdu je třeba se soustředit na každou vteřinu utkání, protože stačí vypnout v jednom souboji, dostanete gól a hned si to uděláte těžší. To samé když nechytnete začátek, soupeř se pak stává sebevědomější. Proto je třeba od první minuty ukázat, že jsme si přijeli pro tři body.“

Vladimír Coufal říkal, že jste po Polsku psychicky nahoře. Je pro vás jako kapitána složité to krotit?

„Ještě jednou musím celý tým pochválit za to, jak jsme vstoupili do kvalifikace. Povedlo se nám to v pátek od první minuty, viděl jsem na týmu extrémně velkou sílu. Bojovali jsme jeden za druhého. Nejen já, ale všichni se budeme snažit, ať nám to vydrží. Nejen do konce kvalifikace, ale ideálně ještě dál. Můžeme si to pokazit jen sami, věřím, že do toho půjdeme stejně jako na Polsko.“

Každopádně vám to muselo dodat sebevědomí.

„Samozřejmě, protože jsme věděli, že i když je v této době každý soupeř těžký, tak Polsko bude asi nejtěžší soupeř ve skupině. Podařilo se nám dostat přes ně, ale stále zbývá sedm zápasů. Musíme být obezřetní a pokračovat ve stejných výkonech i výsledcích. A až třeba potom si můžeme říct, že je to fajn.“

Nechci vás touto otázkou dostat do úzkých, ale co se vám vůbec vybaví, když se řekne moldavský fotbal?

„Koukal jsem do historie, jak Moldavsko hrálo s Českem dřív. Už je to pár let, Češi dvakrát vyhráli. Chtěli bychom v tom pokračovat. A jinak samozřejmě všichni známe Šeriff Tiraspol, je to jejich hlavní tým. Na tomto stadionu jsem poprvé, věřím, že do budoucna budu mít vzpomínky na Moldavsko tříbodové.“

Místní novináři si českých legend hodně váží...

„Víme o tom, že česká historie byla skvělá. Máme hodně výborných bývalých hráčů, dělali skvělou práci a my je chceme co nejvíc napodobit. Dobře jsme začali, ale teď nás čeká něco jiného. Venkovní utkání bývají složité, navíc jsme viděli, že Moldavsko má hlavně dopředu zajímavé hráče.“