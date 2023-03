České ESO, Jurásek nadchl trenéra i parťáky: Nebyl jsem vůbec nervózní

Obec Dolní Němčí nemá ani tři tisíce obyvatel. Přesto v ní vyrostl čerstvý reprezentant a hráč s příslibem velké budoucnosti. David Jurásek proti Polsku zažil snový debut v národním týmu. „Ještě to trošku vstřebávám, ale už si to spíš užívám. Uvědomuji si, co se nám povedlo, podařilo se nám porazit Poláky. Mám radost i z toho, že jsem zvládl celkem dobrý výkon,“ radoval se.

Teprve dvaadvacetiletý hráč odhazuje v těžkých chvílích trému stranou. Využil šanci od trenéra Jaroslava Šilhavého a pomohl k raketovému nástupu českého týmu. Kapitán Tomáš Souček vybojoval balon, Jurásek okamžitě poslal do vápna přesný a svižný „bochník“. Tomáši Čvančarovi stačilo předskočit polské stopery a uklidit míč do sítě. Skvělá akce českých debutantů znamenala už ve třetí minutě vedení 2:0!

„Dva góly do tří minut, to se mi v důležitém zápase asi nepodařilo,“ přitakal Jurásek. „Obrázek hry pak vypadal jinak. Když vedete o dvě branky, hraje se vám samozřejmě lépe. Stačilo nám hrát poctivě dozadu, to jsme taky skoro celý zápas zvládli,“ popisoval průběh utkání, v němž domácí slavili na úvod evropské kvalifikace jasnou výhru 3:1.

Jurásek si od prvních vteřin počínal na levé straně naprosto precizně. V systému na tři stopery měl na lajně velký prostor. Uplatnil své hlavní přednosti - rychlost, přímočarost, drzost. Svižnou levačkou pak do vápna sypal jeden centr za druhým, podílel se i na třetí brance Jana Kuchty.

„Nebyl jsem vůbec nervózní. Když máte vedle sebe zkušené borce a nejlepší hráče Česka, pomůže vám to,“ děkoval svým parťákům. Přitom nastoupit před vyprodaným Edenem by leckterému benjamínkovi rozklepalo nohy. „Věděl jsem od středy, že budu hrát, když mi to oznámili trenéři. Neřekl jsem dopředu ani rodičům, že budu hrát, abych byl v klidu,“ dodal talentovaný slávista.

Jurásek prožívá brilantní sezonu. Brzy po příchodu do Edenu se zabydlel v sestavě Jindřicha Trpišovského. Kouč rád rotuje sestavu a používá mnoho hráčů, Juráska z levé strany ale prakticky nesundává. Logicky přišla pozvánka do národního týmu. Šilhavý na slávistu ve formě vsadil a do premiéry za áčko ho nainstaloval do základu. Někdejší hráč Mladé Boleslavi v těžké zkoušce uspěl a za výkon proti Polsku obdržel od Sportu nejvyšší známku zápasu 9.

„David hrál skvěle, všechna čest. Musím ho pochválit, nastoupil, jako kdyby hrál v reprezentaci odjakživa. Má před sebou velkou budoucnost. Je sebevědomý. Věřím, že mu to takhle bude dál šlapat. Mohl by nám vyřešit pozici na levé straně. Odešel Bóřa (Jan Bořil), místo něj naskakoval Filip Novák. Celé je to nyní na Davidovi. Když bude hrát jako proti Polsku, budu spokojený já, stejně tak i on,“ nešetřil chválou po utkání trenér Šilhavý.

Jurásek celou dobu na hřišti podporoval ofenzivu, ve dvojici s Ladislavem Krejčím opanoval levou stranu. Jestli v Edenu utkání sledovali skauti velkých evropských klubů, jeho jméno si ve svých poznámkách vytučnili. Hodnota slávistického klenotu vylétla zase o něco výš, potenciál hráče visí na cenovce přesahující 10 milionů eur (téměř 250 milionů korun).

„Jsem rád, že se mi zápas povedl. Ale tohle bylo hlavně o týmovém výkonu,“ vyzdvihl Jurásek své parťáky. „Sice je to slávista, ale známe se už ze Zbrojovky, trávíme spolu čas v Brně. Spolupracovalo se mi s ním skvěle, komunikovali jsme úplně bez problémů. Klobouk dolů před ním, co předvedl v prvním startu. Skvělý výkon,“ ocenil sparťanský kapitán a další střelec proti Polsku Ladislav Krejčí.

Jurásek reagoval s úsměvem. „S Láďou máme neutrální zónu v Brně, kde se potkáváme a máme tam společné kamarády. V Praze během sezony si nic nedarujeme, je tam rivalita, ale na reprezentaci jsme zase na neutrální půdě,“ vyzdvihl fungující spolupráci reprezentantů ze Sparty a Slavie.

Rodák z malé vísky na Moravě pokračuje v herním progresu. Šilhavý nemá jediný důvod, aby ho vyndal ze sestavy. Česko konečně objevilo moderního krajního obránce, který má před sebou velkou kariéru.