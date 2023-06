Norům se vzdaluje Euro. Vyčerpaný Haaland sledoval obrat Skotska

Erling Haaland už dokázal s Manchesterem City vyhrát vše, nač si jen vzpomenete. Něco mu ale chybí. Touží totiž dotáhnout svou reprezentaci na velkou mezinárodní akci a pak se uvidí. Než se rozjela kvalifikace ME 2024, Norové byli mnohými považováni za černého koně, který by se na Euro kvalifikovat asi měl. Jenže po třech zápasech ve skupině má Haalandova tlupa na kontě jediný bod a sen se vzdálil po šokující domácí prohře se Skotskem 1:2.

Ne, že by snad Skotové byli tak podceňovaní, že by nemohli na norské půdě něco uhrát, ale jak zápas plynul, vypadalo to, že domácí mají na napráskaném stadionu v Oslo navrch. Když pak po hodině hry fauloval obránce Watfordu Ryan Porteous Haalanda ve vápně, sudí Jug nařídil penaltu a bez váhání ji precizně uklidil k tyči právě poškozený. Rodák z Leedsu tak mohl dodat na norské kopačky klid.

Jenže té bohorovnosti bylo ke konci až moc a zrovna Skotové nejsou týmem, který by se vzdával, než rozhodčí ukončí zápas. Z pohledu hostů to byl spektakulární závěr. Nejprve v 87. minutě zaváhal při obranných úkolech italský mistr s Neapolí Leo Östigaard, čehož využil pitbul Lyndon Dykes a srovnal. Vikingové zůstali opaření, ale mělo být ještě hůře, o dvě minuty později sehráli účelnou a pohlednou akci John McGinn, Dykes a zakončující kanárek z Norwiche Kenny McLean – 1:2. Pořádná skupina ostrovních fans za skotskou brankou radostí málem zbořila jednu z tribun, jinak Ullevall Stadion utichl.

Hořká pilulka to byla hlavně pro Haalanda, který vyčerpaný střídal těsně před oběma inkasovanými góly, což se v Norsku setkalo s nepochopením kouče Stäleho Solbakkena, který situaci následně vysvětlil, ale vlastně norské fanoušky ještě více znepokojil. „Erling požádal o střídání. Drželi jsme ho na hřišti o 10-12 minut déle, ale poslední chvíle, co byl na hřišti, jsme hráli o jednoho muže méně. Došla mu pára,“ konstatoval Solbakken a odpověděl tak na vlnu nevole. Jak to ale bude s Haalandem v úterý na Kypru, se neví. Fakt je ale ten, že Norsko by mělo zrovna na Kypru uspět i bez své největší superstar.

Norové se už po vystřídání Haalanda v posledních sekundách na nic nezmohli a po prohře ve Španělsku 0:3, která se nedá považovat za nečekanou ztrátu, přišly dva průšvihy. Nejprve remíza v Gruzii 1:1 a teď porážka se Skotskem v domácím prostředí, když Haaland a spol. měli soupeře na lopatkách. Zisk jediného bodu ze tří zápasů je pro ambiciózní tým málo. Navázat tak na dosud jedinou norskou účast na ME z roku 2000, bude hodně složité.

Haalandovo střídání však může přispět k otevření tématu termínové listiny UEFA. Haaland platí za fotbalistu s takřka nevyčerpatelným rezervoárem fyzických sil, jenže po náročné sezoně v Manchesteru City jel ještě reprezentovat svou zemi a náročný program dolehl i na něj. Budiž tato skutečnost dalším signálem, že duely kvalifikace ME po konci klubové sezony nebyly dvakrát skvělým nápadem. Však tuto problematiku také glosoval komentátor Jaromír Bosák v zápase Česka s Faerskými ostrovy. „Nemůžu si pomoct, ale tu termínovou listinu takhle nemůže vymyslet někdo, kdo hrál fotbal. To musejí vymýšlet úředníci od stolu.“

Haalandova reprezentační mise tak nabírá na obrátkách. Norové sice nejsou ze hry o postup, ale v pouze pětičlenné skupině už si příliš ztrát dovolit nemohou, jinak bude Euro bez jednoho z nejlepších útočníků současnosti