Překvapivý střelec táhne suverénní Skoty vstříc kvalifikaci na EURO

Už je to přes dva roky, co Patrik Schick dvěma góly na mistrovství Evropy umlčel skotské fanoušky. V Glasgow tehdy opět převládlo zklamání – ani pojedenácté se Skotsku nepodařilo na velkém šampionátu postoupit ze skupiny. To by srazilo morálku všelijakému týmu. Ale zatímco český mančaft v posledních dvou letech tápe, Skotové nabrali nejlepší formu z celé Evropy.

To není nadsázka, Skotové vyhráli v kvalifikačních skupinách na mistrovství světa a Evropy 11 zápasů v řadě, nejvíce ze všech týmů na kontinentě. Do Kataru sice neletěli kvůli barážovému selhání s Ukrajinou, od té doby jsou ale hráči v modrém opět stoprocentní. Výsledkem je, že v těžké skupině se Španělskem a Norskem jsou po pěti zápasech jednou nohou (a půl) na Euru.

„Další výhrou jsme o krok blíž dalšímu velkému turnaji. To byl od začátku náš cíl. Je skvělé vyhrát ve skupině pět zápasů z pěti, ale práce není hotová,“ uklidňuje po výhře 3:0 na Kypru nadšení trenér Steve Clarke, který reprezentaci vede už od roku 2019. Nadšení je ale rozhodně na místě. Skotská mašina ve skupině A inkasovala jen jednou, přejela Španěly (2:0) i Nory (2:1), do toho si poradila s černým koněm z Gruzie (2:0) a dvakrát uspěla s Kyprem. Co se musí stát, aby podceňovaný tým slavil postup na Euro už tuto reprezentační pauzu? Stačí, když Gruzínci v úterý vybojují remízu v Oslu.

Clarkův tým má na první pohled elitní jména především směrem dozadu: Andrew Robertson, Kieran Tierney, Aaron Hickey, John McGinn… Chybí mu naopak hvězda na hrotu útoku. Góly si tak na starost vzal někdo, od koho se čekají opravdu málokdy – defenzivní záložník Scott McTominay.

Šestadvacetiletý hráč si sice za Manchester United letos připsal jen 9 soutěžních minut, v národním týmu ale působí jako druhé zjevení Kennyho Dalglishe. S šesti kvalifikačními zásahy za sebou ve statistikách nechává jak Kyliana Mbappého, tak Erlinga Haalanda.

„Myslím si, že je to jeho novým účesem. Snaží se vypadat jako Fernando Torres, jako pravý útočník,“ usmíval se po další trefě svého spoluhráče McGinn. „Dříve jako útočník hrál, zakončuje s velkým sebevědomím. Skvěle trefuje balon. Bang! Nemaže se s tím,“ pochvaloval si McTominaye jeho trenér, který mu v národním výběru nechává velkou volnost.

Celé Skotsko nyní doufá, že oslňující forma reprezentace vydrží až do roku 2024. Pokud by na turnaji v Německu ani podvanácté ani podvanácté nepostoupili do vyřazovací fáze, málokdo by si na skálopevnou obranu, neporazitelnost v kvalifikaci či hrdinu McTominaye vzpomněl.