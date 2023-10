Jirkal: Albánie? Byli jsme pomalí, ale Fousek podržel Šilhavého oprávněně

„Znám ho, vím, že nerad mění svá rozhodnutí,“ říká Jirkal na adresu svazového šéfa. „A proč taky? Tento tým má pořád šanci dostat se na mistrovství Evropy, vždyť je kvalifikace v polovině. Myslím, že trenéra podržel oprávněně,“ řekl Jirkal.

Přesto si Jirkal všiml ve hře reprezentace taky nesoulady. „Nebyla úplně dobrá, byly tam věci, které se musejí zlepšit, ale to ví i trenéři,“ soudí Jirkal. „V systému nám dlouhodobě velmi chybí Patrik Schick a veřejnosti se někdy může zdát, že útočný systém nefunguje. Ale myslím, že to zvládneme dobře,“ přidává.

Útočné principy Jirkal zpozoroval i proti Albánii. „Chtěli jsme podle mě hrát tak, že uvolníme pravou stranu, kde bude Láďa Coufal mít úder. Což jednu pasáž zápasu fungovalo skvěle. Přes něj a Václava Černého tam byly kombinace, kdy došlo zprava k centru a byly z toho šance,“ zanalyzoval krátce taktiku národního týmu.

Ačkoliv Albánie nepatří mezi nejsilnější výběry v Evropě, způsob jejího herního projevu je pro české týmy obecně strašák. „Je to dynamické mužstvo, se kterými jsme měli v historii vždy problémy. Hráči, kteří jen čekají na zisk míče a už je nevidíte, jedině za sebou. Rtuťovitost. Dělali jsme chyby v rozehrávce, hráli jsme pomalu. A v Albánii musíme hrát o to rychleji a bezpečněji, aby se soupeř do poziskových situací nedostával,“ myslí si Jirkal.

V bonusovém rozhovoru k pořadu Ligový Insider se Miroslav Jirkal vyjádřil i k tomu, zdali by česká reprezentace měla změnit rozestavení, zdali uvolnit Tomáše Součka, nebo co s Alexem Králem. A taky nakolik týmu chybí odstavený Antonín Barák.

„V národním týmu máte určitá pravidla, je zřejmé, že Tonda Barák je porušil,“ komentuje situaci Jirkal. „Obě strany by se ale měly dohodnout, prostor pro dialog vidím pořád. Tonda Barák je velmi kvalitní fotbalista a nevěřím, že by se jen tak vzdal reprezentace. Určitě by dal nároďáku hodně, potřebujeme ofenzivní záložníky. S ním by byla lepší škála možností, odehrál velmi dobré zápasy.“