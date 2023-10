Kudy na EURO: české šance se snížily, ale beznadějné to pořád není

Je to velký rozdíl, pochopitelně. V případě výhry v Albánii by Česku stačily třeba i tři remízy a jelo by na EURO. Jenže po výprasku 0:3 teď vypadají postupové karty jinak. Ale úplně beznadějné to zase taky není. K jistotě – a při zaváhání soupeřů může stačit i méně – stačí už dvě výhry, ovšem musely by být doma proti Moldavsku, to by ještě šlo, ale zároveň venku v Polsku. Jaké tedy jsou postupové počty?

Devět bodů: Postup

Při třech výhrách je to jistota. S devíti body, celkem tedy sedmnácti, by Češi skončili nejhůře druzí, před nimi by mohla být jedině Albánie.

Sedm bodů: Dvakrát určitě, jednou skoro určitě

Dvě výhry a jedna remíza. Pokud to nebude zrovna remíza s Moldavskem, znamená sedm bodů jistotu. Neboli kombinace výhra nad Faerskými ostrovy a Moldavskem plus remíza s Polskem nebo výhra nad Polskem a Moldavskem plus remíza s Faerskými ostrovy (ale ta v tomto případě už není potřeba) vedou na šampionát.

Jedině kombinace výhra nad Faerskými ostrovy a Polskem plus remíza s Moldavskem může znamenat zádrhel, protože by mohla vést k bodové shodě s Moldavskem a pak by rozhodovalo skóre, které by však Češi měli mít lepší.

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO 2024? ANO NE

Šest bodů: Jediná jistá možnost

Dvě výhry. Pokud přijdou proti Polsku a Moldavsku, je tu postup. Pak nevadí ani úvodní velmi nepravděpodobná prohra s Faerskými ostrovy. Polsko už bude jistě pod Českem, Moldavsko se na něj může leda dotáhnout, ale mělo by horší vzájemnou bilanci.

Pokud Česko porazí Faerské ostrovy a jen jednoho z dvojice Polsko, Moldavsko, žádnou jistotu nemá.

Pět bodů

Výhra a dvě remízy. Při žádné kombinaci výsledků nemají Češi jistý postup.