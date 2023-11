Pešír o jednáních na FAČR: Trenéra jsme z toho vystrčili. Je odhodlaný

Bývalý útočník Tomáš Pešír přiznává, že od fanoušků a médií výrazný tlak začal vnímat po krachu v Albánii. Podle něj ho však otupilo, že šlo o první zápas reprezentační přestávky a český tým tak měl šanci napravit ho v zápase s Faerskými ostrovy v Plzni.

Trápení v koncovce nakonec čeští reprezentanti přetavili ve vydřenou výhru 1:0. „A večer jsme dostali jackpot v podobě výsledku Poláků, kteří remizovali doma s Moldávií. To tu situaci trochu vylepšilo. Ale to nic nemění na tom, že pak tlak na nás byl a to setrvává doteď,“ přiznává Pešír.

Reagovalo nakonec i vedení, které svolalo mimořádný VV, na němž se projednávala pozice trenéra Šilhavého. Ten nakonec setrval a mohl se soustředit na dokončení kvalifikační jízdy.

„Moje pozice byla taková, že jsem byl s Jardou na mimořádném Výkonném výboru, kde jsme si něco řekli s vedením a pak ty administrativní záležitosti jsem řešil já. Vedení i já jsme z toho chtěli trenéra trošku vystrčit, aby co nejvíc myslel na fotbal a na přípravu na dva nejdůležitější zápasy, protože už jsme byli potvrzení ve funkci,“ rozebírá Pešír jakým způsobem probíhala jednání.

Zároveň dodal, že s trenérem je v každodenním kontaktu a myslí si, že je dobře nastavený pro zbylé zápasy. „Je odhodlaný, stejně jako my všichni okolo. Vypadá určitě líp, než po tom posledním rozhovoru proti Faerům,“ řekl Pešír moderátorovi České uličky Michalu Hrdličkovi.

Tlak na výsledky a výkony nevnímá jen na trenéra, cítí ho i sám na sebe. „Cítíme velkou zodpovědnost za celou republiku, za celý fotbal, abychom na EURO postoupili. Cítím tlak na celý realizační tlak i na sebe. Možná ho na sebe vyvíjím i sám, protože nároďák v samostatný historii vždycky postoupil na ME... A já nechci být ten první, kdo na EURO nepostoupí,“ dodal Pešír.