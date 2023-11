Na Polsko se Staňkem v brance. Co Čvančara a Kušej? Podle rozestavení...

Rozhodování, koho postavit do české branky, nebylo vůbec jednoduché. Jindřich Staněk s Alešem Mandousem jsou odlišnými typy, ale kvalitativně na velmi srovnatelné úrovni. „O brankáři už je jasno, trenéři gólmanů Milan Veselý a Radek Černý to takhle chtějí mít, aby to kluci věděli dostatečně dopředu, to už je daný,“ pověděl trenér Jaroslav Šilhavý den před utkáním. Na doplňující dotaz, koho tedy postaví, konkrétní odpověď dle očekávání nedal. „Kvalifikační utkání je docela důležité. Když to teď neřeknu, unesete to,“ culil se.

Anketa Zajistí si čeští fotbalisté postup na EURO už po zápase v Polsku? ANO NE

Kdo tedy bude chytat? Trenérský štáb podle několika zdrojů Sportu ukáže na prvně jmenovaného. Staněk v minulosti opakovaně prokázal, že velké zápasy umí. Plzni před rokem výrazně pomohl k titulu i v kvalifikaci do skupiny Ligy mistrů. V těžkých chvílích se nesesype, naopak. Je extrémně soustředěný a namotivovaný ukázat kvality v klíčových chvílích. Právě mentální odolnost měla rozhodnout před Mandousem. Ten si zase perfektně rozumí se slávistickými parťáky, kterých se dá čekat v pátek v základu hodně. Navíc nabral v sezoně velmi dobrou formu, exceluje ve hře nohama.

V případě Staňka byla poměrně překvapivá samotná nominace na závěr kvalifikace. Kvůli opakovaným úrazům hlavy si musel dát na podzim od fotbalu i aktivního pohybu nucenou pauzu. Návrat ale zvládl extrémně rychle, nasadil helmu a na hřišti stál po necelých dvou měsících po otřesu mozku ze zápasu s Jabloncem. Odchytal tři utkání a obdržel „povolávačku“ do národního týmu.

Plzeň své jedničce v odjezdu na sraz nebránila, naopak. V klubu cítili, že má velkou možnost zastoupit zraněného Jiřího Pavlenku a plnit roli reprezentační jedničky. Tím pádem se ukázat na velké evropské scéně a případně si říct o zajímavou nabídku na přestup.

Zatímco gólmanský post má český trenérský štáb vyřešený, v poli během čtvrtka drobně váhal. „Máme tam ještě dva otazníky,“ přiznal Šilhavý. Personálie souvisí i s možností návratu ke čtyřobráncovému rozestavení, s nímž mužstvo slavilo úspěchy na EURO před téměř třemi lety. Hráčské by bylo vytáhnout do ofenzivní trojky kreativní křídla Václava Černého a nováčka Vasila Kušeje. Je taky dost možné, že na hrotu vyběhne v základu dodatečně povolaný Tomáš Čvančara.

Pokud výběr Jaroslava Šilhavého zápas před vyprodaným téměř šedesátitisícovým kotlem polského Národního stadionu zvládne, slaví už před domácím kvalifikačním finišem s Moldavskem postup na šampionát do Německa. „Za tímhle cílem jdeme,“ burcoval Šilhavý.

Možná sestava Česka (tři obránci):

Staněk – Masopust, Brabec, Holeš – Coufal, Souček, M. Sadílek, D. Jurásek – Provod – Kuchta, Čvančara.

Možná sestava Česka (čtyři obránci)

Staněk – Coufal, Holeš, Brabec, D. Jurásek – Souček, M. Sadílek – Černý, Provod, Kušej – Čvančara.

Možná sestava Polska

Szczesny - Bednarek, Bochniewicz, Kiwior - Frankowski, D. Szymański, Zieliński, Slisz, Zalewski - Swiderski, Lewandowski.