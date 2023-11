Průšvihy reprezentantů: bitka i trhání obleků. A ta částka taky nesouhlasí

Národní tým bojoval o postup na EURO 2008 do Rakouska a Švýcarska. Po kvalifikační prohře s Německem (1:2) mužstvo zapíjelo 29. narozeniny kapitána Tomáše Ujfalušiho. Hlavní část oslavy se přesunula na proslulý pokoj „neřesti“ číslo 433. V tehdejším dejvickém hotelu Praha byl největší, na oslavu si měli reprezentanti přizvat i dívky, což odhalili novináři. Trenér Karel Brückner to bral jako velký podraz, viníci dostali od svazu pokutu jeden milion korun. „Nic jsem neplatil a ta částka nesouhlasí,“ popsal dnes už v legendárním prohlášení Ujfaluši, který dva roky poté ukončil své působení v reprezentaci.

K dalšímu skandálu došlo krátce po českém vyřazení ve skupině na mistrovství Evropy. Několik hráčů si po návratu do Prahy šlo posedět do centra. Martin Fenin, Milan Baroš, Radek Kováč a Tomáš Ujfaluši byli mezi těmi, kteří navštívili i proslulý bar Kozička. Mělo dojít ke strkanicím mezi hráči a fanoušky. „Fotbalisti byli opilí a rozjaření, někteří měli trička dole a zkrátka pařili. Baroš pak odešel a zůstali jen oni tři, zpěvák Matěj Ruppert a holky,“ řekl tehdy pro deník Blesk svědek celého incidentu.

Češi pod trenérem Michalem Bílkem proklouzli na EURO 2012 až v náročné baráži proti Černé Hoře. Mužstvo tehdy bylo pod obrovským tlakem, vůči výkonům se velmi kriticky vyjádřil například někdejší vyhlášený kanonýr Radek Drulák. V odvetě baráže zvítězili Češi 1:0 a euforicky se slavilo už během letu z Podgorici do Prahy. Na letišti vystoupili hráči pod vlivem alkoholu a především s potrhanými obleky, čímž uškodili dobrému jménu reprezentace. Mužstvo bylo asociací potrestáno pokutou dvou milionů korun, v Polsku došlo v létě až do čtvrtfinále.

Noční tah Olomoucí (listopad 2023)

Čerstvý skandál po návratu týmu z Polska, kde Češi v kvalifikaci o EURO 24 v Německu uhráli remízu 1:1. Mužstvo se v sobotu dopoledne přesunulo do Olomouce na závěr kvalifikace proti Moldavsku. Trojice Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta v hanácké metropoli vyrazili večer do centra, v místním klubu se bavili až do ranních hodin. Poté, co na disciplinární prohřešek upozornil vedení asociace deník Sport, zmínění hráči opustili sraz a byli z národního týmu vyřazeni.