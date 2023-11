Černý scénář pro Česko: poslední šancí je baráž, hrozila by Itálie i další

Je to slovo, které se snad nesmí ani vyslovit. Baráž. Pokud však dnes Česko podlehne Moldavsku, skončí ve skupině třetí a jeho poslední nadějí na postup na EURO bude právě březnové play off. To se odehraje na základě výsledků v Lize národů ze sezony 2022/23. A pro Česko by to nebyla úplně dobrá zpráva.