Darida o nároďáku: Je to zkrat, kluci nepřemýšleli. Šilhavého bych neměnil

Dva ze tří hříšníků zná velmi dobře. S Vladimírem Coufalem hrál Vladimír Darida jen v národním týmu, s Jakubem Brabcem sdílel kabinu jak v nároďáku, tak i nyní v Arisu Soluň. Jít před důležitým utkáním do klubu není podle bývalého bundesligového hráče na srazech nijak obvyklé.

„Normálně to není tak, že by se půlka týmu sebrala a šla někam pařit. Když se s kluky sejdete po takové době, máte si co říct, ale má to nějaké meze. Od kluků je to zkrat, nepřemýšleli nad tím. S Jakubem Brabcem jsem samozřejmě v kontaktu byl. Napsal jsem mu, co se stalo, vyměnili jsme si tři zprávy, do hloubky jsme to neřešili. Osobně se o tom asi pobavíme víc. Vím, že z toho byli smutní, nakonec nejvíc uškodili sami sobě,“ řekl v novém dílu podcastu Liga naruby.

Třiatřicetiletý záložník navíc připustil, že úlet tria reprezentantů může mít vliv na večerní utkání s Moldavskem. „I Moldavsko si to vezme jako další motivaci do zápasu. Ale kluky mají v týmu všichni rádi a jsem přesvědčený, že udělají vše pro to, aby ta kauza neměla vliv na postup na Euro. Myslím, že o to víc budou bojovat.“

Promluvil i o situaci kolem Jaroslava Šilhavého: „Pokud to zvládnou, trenéra bych neměnil. Je to férový člověk a mám na něj jen dobré vzpomínky.“

Cítí se Vladimír Darida, že by měl reprezentaci ještě co dát? Jaké jsou podle něj slabiny národního týmu a co dalšího řekl o Šilhavém? Celý rozhovor s bývalým reprezentačním kapitánem si můžete od 18:00 poslechnout v novém dílu podcastu Liga naruby.