Reprezentační pařba: Coufal přerostl přes hlavu Součkovi, Pešír Šilhavému

Kostrbatý postup na EURO 2024? Pozice Jaroslava Šilhavého? Zapomeňte. Fanoušky bouřlivě diskutovaná témata posledních dnů vzala rychle za své po provaleném olomouckém flámu tří reprezentačních opor před klíčovým zápasem s Moldavskem. „Co jsem slyšel, tak se v tom klubu chovali tak, že měli s prominutím u pr… celý nároďák. A to je pro mě nejsmutnější,“ štve redaktora deníku Sport a webu iSport.cz Michala Kvasnicu v novém díle podcastu Liga naruby. „Musím říct, že mě přešla sranda, protože ty frajeři mohli rozkopat všechno, o co nároďáku jde,“ souhlasí i jeho redakční kolega Jiří Fejgl.

Nervy do posledního zápasu kvalifikace, teď aféra s flámem. „Reprezentanti žijou v bublině nedotknutelnosti a třeba na Coufalovi je arogance a podrážděnost znát už delší dobu. Souček je správný lídr, ale nevím, jestli není měkký, a jestli mu právě Coufal už nepřerostl přes hlavu,“ nabízí svůj pohled na současné rozpoložení nejlepšího fotbalového výběru v zemi Jiří Fejgl.

Redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz, kteří s národním týmem absolvovali dva poslední výjezdy do Albánie a do Polska, pojmenovali i novou dynamiku ve vedení reprezentace: „Manažer Pešír vypadá, že sežral všechnu moudrost světa a podle mě to přenáší na kluky. On a jeho chování ovlivňuje i Jaroslava Šilhavého, vliv manažera na realizační tým a trenéry je až nezdravý a propouští se to dál. Něco se tam zlomilo a pocit nadřazenosti je znát,“ míní Kvasnica.

Speciálním hostem Ligy naruby byl tentokrát někdejší kapitán národního týmu Vladimír Darida. Co říká na flámování bývalých spoluhráčů? A o čem se pobaví se spoluhráčem z Arisu Brabcem?

Proč šla trojice „pařit“ takhle veřejně?

Alkohol a reprezentace: jak to bylo dřív?

Vstupte do světa reprezentační bubliny!

Co se stane v úterý na výkonném výboru?

Co si vlastně myslel Jan Kuchta?

V čem se může repre učit od ligových klubů?

Jakou mladou krev by národní tým potřeboval?

Podívejte se na VIDEO.