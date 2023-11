Dukla, Boleslav, Slavia, EURO. Douděra slzel štěstím: Já a Cuf, to je rozdíl

Převládá radost, nebo zpráva o konci trenéra?

„Ty jo, hodně těžký... Zajímavý dotaz. Euforie je samozřejmě velká, někteří kluci si s trenérem prošli celých pět let. To je velké zadostiučinění, myslím. Já bych to fakt strašně rád nějak okomentoval, ale to by bylo tak na dlouho... Jsme šťastní. Trenéři se rozhodli pro tohle asi po tom, jak se kvalifikační cyklus vyvíjel, a po kritice. Ale zbytek asi nechám beze slov.“

Jak vám zní věta, že jste vstřelil postupový gól?

„Krásně! Nechci se vychvalovat, to nedělám. Skvělá práce od celého týmu, který to odmakal a odbojoval. Asi to bylo nekoukatelné, ale hráli jsme na výsledek a na postup. Kdybychom hráli hezky a prohráli jsme, asi by všichni měli radost... Zvládli jsme to, což je nejdůležitější. A je jedno, kdo to rozhodl.“

Vy. Po krásné přihrávce Tomáše Chorého.

„Gratuloval a děkoval jsem mu. Má v prvním startu 1+1. Klobouk dolů, jak to zvládl.“

Takhle jste chtěl zakončit?

„Jo, asi poprvé se mi stalo, že jsem u toho přemýšlel. (úsměv) Dal jsem si trochu špatný dotyk, asi jsem tam běhal jak postřelená laňka, abych se narovnal do střely. Naštěstí to tam zapadlo.“

Vy jste hodně emoční člověk, tak zkuste ty pocity popsat.

„To nejde vyjádřit. Já jsem pět sekund nevěděl, jestli mám brečet nebo se radovat. Velká euforie. Pro tak emočního člověka, jako jsem já, to je druhý vesmír. To musíte zažít. V rozhovorech, když to pak lidi čtou, to tak asi nevyzní, protože to nejde napsat na papír, ale já to mám v sobě.“

Úlet Kuchty a spol. jako poslední kapka: Ranilo mě to, řekl Šilhavý po rezignaci Video se připravuje ...

Cítil jste v týmu semknutí po víkendové aféře?

„Jo, jednoznačně. Mám teď hroznou radost, těžko se mi to komentuje. Kritika, která se na nás snesla, nám nakonec pomohla. Dobře to okomentoval Daniel Pudil , že nás to semkne. Povedlo se.“

Těšíte se na EURO?

„Strašně moc. Doufám, že pojedu. (úsměv) Ještě je půl roku, stát se může cokoli. Je snem každého hráče reprezentovat svou zemi v dobrém i špatném. To se nezapomíná, je to na celý život.“

Cítíte, že jste si posledním srazem upevnil místo v nároďáku?

„Necítím. Zase se to nabízí, další zajímavá otázka... (smích) Cuf hraje za West Ham, já za Slavii. To je rozdíl. Spíš jsem rád za to, že jsem se od něj mohl učit, když jsem sem začal jezdit. Jeho centry, to je něco neuvěřitelného. Vstřebával jsem jeho zkušenosti, pomohl mi. Všichni se ke mně chovali skvěle, parta je skvělá, všem patří dík.“

Ozvali se vám tři hříšníci?

„Ozvali. I když je pro mě těžký to komentovat... Jak bych to řekl... Oni moc dobře vědí, že udělali chybu. Lidi, kteří nejsou v týmu nebo v kabině a nevidí vztahy a nevědí o celkovém propojení, to nepochopí. My je známe, víme, jaké od nich máme ohlasy. Strašně je to mrzelo. Přišla nám zpráva před zápasem, po zápase, hned po incidentu. Omluvili se. Následky vzaly na sebe, velká pochvala pro ně za to, jak to vzali.“

Není to tak dlouho, co jste byl v Dukle. Hezky se ta vaše kariéra vyvíjí, že?

„Jo, nemám slov. Krásný, je to na knížku. Není to o mně, ale o týmu. Nicméně kdybych měl komentovat svůj příběh... To vám jdou slzy do očí, když jdete spát. Jsem obrovsky dojatej, chce se mi brečet. Jsem na sebe hrozně pyšný, na celou rodinu. Za to, čím jsme si prošli.“ (má slzy v očích)