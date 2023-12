Fousek: Trenéra vybíráme. Potvrdil kontakt s kandidáty, počet se zúžil

V jakém stavu je proces výběru trenéra?

„FAČR v tom má naprosto jasno. Není to tak, že se asociace teď probudila a začala někoho hledat. FAČR trenéra vybírá, to je zásadní rozdíl. Pracovní skupina je z mého pohledu standardní proces. Když jsme vybírali Karla Brücknera, také v něm figurovala pracovní skupina složená z předsedy, tří místopředsedů a generálního sekretáře, kterým jsem tehdy byl já. Vybrali jsme tenkrát dobře, nikdo nemůže říct, že funkcionáři k takovému výběru nemají kompetenci. Nikdo nevypojil z procesu technického ředitele (E. Brabce) ani sportovní radu. To je náš poradní orgán, který nepřehlížíme. Ve finále rozhodne výkonný výbor. Nic neprotahujeme žádná váhavost, nerozhodnost, rozpačitost tam z naší strany není. Máme interní plán, jak chceme postupovat a podle něj také postupujeme. Už jsme říkali, že trenér by měl být známý do ledna, možná k tomu dojde dřív.“

Do kdy tedy chcete mít jasno?

„Je to zodpovědné rozhodnutí, vybíráme trenéra nejsledovanější reprezentace v zemi, navíc volba přichází před mistrovstvím Evropy. Jde o koncepční řešení pro Ligu národů a následnou kvalifikaci na mistrovství světa 2026. Existuje hodně faktorů, co do toho vstupují. Přistupujeme k tomu s odpovídající vážností. Jsme v kontaktu s hráči, vědí, že chceme vybrat co nejlépe. S tím souvisí výběr asistentů a manažera realizačního týmu. Proběhla spousty spekulací, některé jsou nerealistické. Dokud nebude proces dokončený, nemůže od nás zaznít konkrétní jméno.“

Probíhají už jednání s konkrétními kandidáty?

„Probíhají v pracovní skupině a sportovní radě, pochopitelně už došlo i ke komunikaci s určitými kandidáty.“

Zužil se výběr kandidátů?

„Dá se říct, že ano.“

Padne jméno trenéra po čtvrtečním zasedání výkonném výboru?

„Ve čtvrtek to spíš nepředpokládám.“

Kolik máte kandidátů?

„To nemůžu prozradit.“

Vyberete nejdřív trenéra, nebo reprezentačního manažera?

„Tyhle dvě funkce se ovlivňují, ale propojují se i konkrétní osoby. Je potřeba, aby tam byla určitá kompatibilita. Pracujeme na tom jako na celku.“

Vybere si hlavní trenér své asistenty?

„Nebudeme nutit trenérovi asistenta, kterého by nechtěl, ale chceme do jmen promítnout i své představy. Stavíme realizační tým na nějakou dobu, chceme mít zajištěnou odbornost i funkčnost.“

Bude realizační tým pracovat u reprezentace na plný úvazek?

„Možnost, že asistenti budou pracovat i jinde, existuje.“

Proč se snažíte výběr urychlit?

„Ve vlastním zájmu se snažíme, aby byl klid.“

Půjdete zahraniční cestou?

„Nemůžeme to vyloučit, spadá to do oblasti spekulací.“