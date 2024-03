Milost pro hříšníky z Belmonda. Hašek se mnou nemá problém, říká Coufal

Ivan Hašek a Vladimír Coufal si měli vyříkat aféru Belmondo, nic tak nebrání návratu obránce West Hamu do reprezentance • Koláž iSport.cz

Zdá se, že velká aféra, která na podzim otřásla českým fotbalovým prostředím, je u konce. Aspoň tedy pro nového reprezentačního kouče Ivana Haška. Trojice hříšníků Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec, která si na podzim před kvalifikačním duelem proti Moldavsku vyrazila na večírek do olomouckého nočního klubu Belmondo, byla šedesátiletým koučem omilostněna a všichni hráči by tak měli mít možnost zabojovat o nominaci na červnové EURO.

Bylo to velké téma na začátku nové éry fotbalové reprezentace. Jak naloží Ivan Hašek s hříšníky z Belmonda? Zdá se, že za celou událostí udělal nový šéf národního týmu tlustou čáru. V posledním měsíci se Hašek sešel s inkriminovaným triem, v uplynulém týdnu i s obráncem anglického West Hamu Vladimírem Coufalem.

„Byl se tady na nás podívat na utkání s Brentfordem. Po utkání jsme si sedli. Musím říct, že to bylo moc příjemné povídání, pan Hašek je velký sympaťák. Všechno je v pohodě, těším se na společné zážitky a zápasy. Doufám, že se nám podaří udělat dobrý výsledek na EURO, ale hlavním cílem bude, abychom se po dlouhé době kvalifikovali na mistrovství světa,“ prozradil pravý bek v rozhovoru pro CANAL+ Sport.

Coufal vzápětí dodal, že události, které v listopadu stály za jeho vyřazením z národního týmu, už jsou mezi ním a trenérem Haškem definitivně uzavřené. „Bude záležet na mých výkonech a herním vytížení, ale myslím si, že se mnou nemá žádný problém,“ uzavírá jednatřicetiletý obránce téma reprezentace.

První návrh nové smlouvy? Neakceptovatelný

Pro Coufala může být motivací navíc, že ve West Hamu momentálně bojuje o nový kontrakt. Současná smlouva mu měla skončit po této sezoně, klub na něj však uplatnil opci, která byla v kontraktu uložena. „Byli jsme domluveni, že se opce uplatňovat nebude a podepíše se nová smlouva. Její první návrh je za mě neakceptovatelný. Mojí prioritou je ale zůstat ve West Hamu,“ nechal se slyšet bývalý hráč Slavie či Liberce. Kvalitním výkonem na blížícím se šampionátu by tak mohl výrazně posílit svou vyjednávací pozici.

Hašek nedávno podnikl také cestu do Soluně, kde sledoval v akci další Čechy Jakuba Brabce i Vladimíra Daridu. „Je to příběh, který skončil. Všichni děláme chyby. Byla to jednorázová událost, nic víc. Jakub Brabec je pro nás důležitým hráčem,“ nechal se slyšet pro tamní server allaboutaris.gr.

Jasno však definitivně bude nejpozději 13. března, kdy je v plánu nominace na první porci přípravných duelů před ME. Češi se nejprve utkají s Norskem (22. března) a poté doma s Arménií (26. března). Sám Hašek v rozhovoru pro Radiožurnál naznačil, že by měl trojici hříšníků jejich exces prominout. „Uvažuji o tom, že je povolám. Myslím, že se potrestali dost i sami, brzo rozhodnutí sdělím sám,“ řekl kouč, který v posledních letech působil hlavně na Arabském poloostrově.