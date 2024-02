Hašek na West Hamu: Češi pomohli k hattricku. Coufalova asistence i šance

Výjezd na Ostrovy sedl Ivanu Haškovi dokonale. Reprezentační kouč z tribuny sledoval počínání dvou klíčových hráčů českého nároďáku. West Ham skolil v pondělí večer v rámci 26. kola Premier League Brentford (4:2). Tomáš Souček rozjel akci před prvním gólem, na druhou trefu autora hattricku Jarroda Bowena asistoval Vladimír Coufal. „Nebylo to perfektní, ale lepšíme se,“ poznamenal po utkání domácí trenér David Moyes.

Ivan Hašek se do Londýna přesunul ze Soluně, kde v neděli sledoval počínání české dvojice Vladimíra Daridy a Jakuba Brabce. Aris zvítězil 2:0 proti Volosu, oba nastoupili v základu. Darida návrat do národního týmu v minulých měsících odmítl, stopera Brabce pravděpodobně čekal s novým koučem nároďáku pohovor o své budoucnosti v týmu poté, co na závěr kvalifikace musel mužstvo opustit spolu s Vladimírem Coufalem a Janem Kuchtou po průšvihu s pařbou v olomouckém Belmondu.

V anglické metropoli usedl Hašek na tribunu London Stadium, kde domácí West Ham přivítal Brentford. Vladimír Coufal i Tomáš Souček naskočili v základu a podíleli se na drtivém úvodu Hammers.

Souček mohl udeřit už v úvodu. Po Coufalově centru se ve vápně dostal k protečovanému balonu, ale netrefil bránu. „Tomáš nevyužil dobré šance, stejně jako jiní naši hráči,“ pronesl po utkání trenér West Hamu David Moyes.

V páté minutě už domácí slavili. Souček rozjel akci, po které se poprvé v zápase prosadil Jarrod Bowen. Ofenzivní univerzál o dvě minuty později skóroval znovu, když mu na gól krásně z pravé strany nacentroval Vladimír Coufal. Bowen ve druhé půli dokončil hattrick, West Ham nakonec zvítězil 4:2, tříbodový zisk slavil po šestizápasovém čekání na výhru.

„Nebylo to perfektní, ale lepšíme se. Dát doma čtyři góly je vždycky potěšující,“ chválil Moyes svůj tým. Zároveň hráče pokáral za polevení ve druhé polovině, kdy Brentford snížil a zejména v závěru si vytvořil místy až drtivý tlak.

„Měli jsme opravdu rychlý start, přesně to jsme chtěli, výborně jsme presovali. Ale příliš jsem si neužíval posledních patnáct, dvacet minut. Dostali jsme se pod tlak, měli jsme hrát v mnohem větší intenzitě,“ dodal zkušený kouč.

Hrdina utkání Jarrod Bowen vstřelil první hattrick profesionální kariéry. „Jsem z něj nadšený. V posledních zápasech neměl tolik šancí a možná na tom nebyl nejlépe. Minulý měsíc měl problémy s kotníkem, to ho limitovalo, ale dostává se do formy. Na stranách mu pomáhají Lucas (Paquetá) a Mo (Kudus), kteří mu vytváří šance. Paquetův návrat udělal v zápase velký rozdíl,“ dodal Moyes.

Pozici v týmu si svým výkonem upevnila i česká dvojice. Coufal si připsal kanadský bod a odvedl tradiční poctivý výkon ve vysoké intenzitě, neustále se na straně snažil doplňovat ofenzivu. Souček se po slabších zápasech, kdy se trápil celý tým, dostával na pozici pod útočníky hodně do hry a ukázal své kvality. Ivan Hašek si tak svůj trip za důležitými krajánky může jen pochvalovat.

West Ham je v tabulce Premier League na osmém místě, v sobotu jede na hřiště Evertonu, dalšího celku ze spodku ligy.