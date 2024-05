Černý má v Německu těžkou pozici, ale vyhlíží EURO. Narodila se mu dcera

Když dostal otázku na bundesligovou sezonu, Václav Černý byl rozpačitý. Od poloviny února naskočil za Wolfsburg jen do pěti utkání. Před mistrovstvím Evropy by jistě ocenil, aby měl v nohách daleko víc odehraných minut. Přesto na pondělní premiéře filmu Hrdí lvi: postup, který mapuje cestu českého týmu kvalifikací EURO 2024, zářil štěstím. Nedávno se mu narodila dcera.

V jakém rozpoložení jste přijel z Německa?

„Sezona byla dlouhá, stejně jako každá. Liší se ale v tom, že jsem měl poslední půlrok trochu jiné postavení než dřív v Twente. Ale to je fotbal. Jsem ovšem o něco chytřejší, poučenější a mentálně i fyzicky silnější. Takže uvidíme.“

Jste natěšený na EURO?

„Všichni jsme. Ale já upřímně ještě nevím, jak to bude. V úterý se dozvím, jestli pojedu. Připravuju se nejlíp, jak to jde, a čekám na nominaci.“

Nedávno jste oznámil radostnou zprávu, že?

„Ano, jsem čerstvý táta. Mám dcerku, jmenuje se Ela.“

Všechno je v pořádku?

„Je to opravdu nádherné a něco, co nejde zaplatit. Toho momentu si hrozně moc vážím.“

Projevuje se taková událost i na hřišti?

„Je to hrozné klišé, ale je to tak. Je to nádherný pocit, že holky jsou doma v pořádku a zdravotně je všechno tak, jak má být. Jsem nejšťastnější na světě.“

Máte pár dnů volna, sledoval jste úspěch hokejistů na domácím šampionátu?

„Celá moje rodina ví, že jsem viděl každý zápas. Na plátně na zahradě nebo u televize. Nevynechal jsem ani minutu. Je to pro nás neuvěřitelná inspirace. Gratuluju a klobouk dolů.“

Článek pokračuje pod infografikou...

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Před nominací na EURO jste viděl dokument o cestě kvalifikací. Jaké bylo natáčení?

„Chtěli jsme se soustředit spíš na to, abychom to zvládli. Ne na to, co budeme říkat. Ale vždycky jsme našli nějaký mix. Všichni jsme si vycházeli vstříc, čímž myslím kameramany i kluky, co se na filmu podíleli. Ukazovalo to, že parta byla dobrá.“

Zachytil dokument přesně, jak tým fungoval?

„Byl jsem u toho a současně jsem to viděl v kině. Takže mi věřte, že to takhle skutečně bylo. Chvilkama kvalifikace vypadala špatně, jindy jsme byli zase na konci. Je to opravdu hezky zdokumentované.“

O poločase v kabině hodně mluvili Coufal, Brabec nebo Souček. Mají velké slovo?

„Je to takhle přednastavené, než si trenéři řeknou mezi sebou, s čím přijdou do kabiny a jaký bude plán na druhou půli. Je hezky vidět, jak to probíhá, že mluvíme mezi sebou. Že si řekneme, jak prvních pětačtyřicet minut sami vidíme.“