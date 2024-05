Hašek o nominaci: Kluky z Belmonda všichni podrželi. Chválil Panáka, ale…

Co rozhodlo pro nominaci hráčů z kauzy Belmonda?

„Na první sraz jsem je nevzal. Chtěl jsem si promluvit s hráči, aby to nenarušilo týmovou integritu, duch. Podrželi je všichni. Pak už jsem se na to díval z pohledu výkonnosti. Nenominovat Jakuba Brabce pro nás bylo těžké, ale neohlíželi jsme se na Belmondo. Vyrostlo několik nových hráčů, kterým jsme dali přednost.“

Jak jste mu vysvětlili, že se mezi hráče pro EURO nevešel?

„Samozřejmě jsme s ním mluvili, byli jsme za ním i osobně. Hráli s Arisem ve finále domácího poháru, měli s klubem velmi dobrou sezonu. Nakonec jsme se takhle rozhodli. Má smlouvu v Soluni, věřím, že se na něj v případě potřeby nároďáku můžeme obrátit.“

Čím vás zaujal Lukáš Červ, jediný nováček v nominaci?

„Svými výkony v poslední době, jakým způsobem zapadl do týmu v Plzni a jak tam hrál. Jde o hráče, co má na hřišti emoce, je důrazný, tvrdý. Ve finále jsme se rozhodovali mezi ním a Petrem Ševčíkem, i když to je jiný typ, ale také hraje zprostředka. Nakonec jsme dali přednost Červovi.“

Kdo jsou další hráči na hraně?

„Říct to hráčům, na které se nedostalo, bylo daleko těžší. Všichni nám potvrdili, že jsou připraveni naskočit, váží si toho, že mohou hrát za reprezentaci. Hráč, o kterém jsme hodně uvažovali, a asi by si nominaci zasloužil, je Filip Panák. Odváděl solidní výkony, dostal se z těžké situace (po velkých zdravotních problémech), a v budoucnu určitě může být členem reprezentace. Je příkladem pro všechny, jak se s něčím podobným vypořádat.“

Proč tedy ve finální nominaci není?

„Je to turnaj, rozhodli jsme se pro ty, které jsme vybrali. Museli jsme to udělat takhle, Filip zatím nemá reprezentační start, ale má charakter, všechno. Opakuji, že v budoucnu jeho šance hrát za národní tým určitě je.“

Z jakého důvodu se nevešel do nominace Tomáš Vaclík?

„Uvažovali jsme o něm, byl v našem hledáčku, sledovali jsme ho. Spíš je to otázka na trenéra brankářů Radka Černého. Dali jsme nakonec přednost trojici, která s námi byla na prvním srazu.“

Václav Černý neměl takové vytížení, ale v nominaci přesto je.

„Navštívili jsme ho v zápase na Bayernu, měli jsme spolu delší pohovor. Všechny cesty za hráči jsme absolvovali s asistentem Jardou Köstlem a Michalem Černým (vedoucí mužstva) co je se mnou každý den v kanceláři. Mluvili jsme spolu o tom, že nemá takové vytížení. Má schopnost hrát jeden na jednoho, nic neztratil z výkonnosti, jakou měl v Twente. Dostřídává ve Wolfsburgu, ale kvalita v něm pořád je. Pokud budeme potřebovat hráče na stranu jeden na jeho, moc se nám hodí. Je připravený přijmout jakoukoliv roli.“

Mluvil jste s ním i z hlediska nastavení ohledně vyšší týmovosti?

„Chceme uspět, základní předpoklad je, aby všichni zahodili ego podobně jako hokejisti. Podívejte se, kde teď jsou, chci jim touhle cestou poblahopřát. Černý tohle chápe, vedli jsme dlouhý rozhovor a on ví, že v tomhle musí být ve prospěch týmu.“

Ve vašem výběru je jediný typický levý obránce David Jurásek?

„Na poslední chvíli jsme se rozhodovali ohledně Jardy Zeleného. Neměl od posledního srazu takové vytížení. Máme na levou stranu obrany připravené jiné varianty, ale je pravdou, že jako klasický levák hraje jen David Jurásek.“

Neuvažovali jste o Václavu Jurečkovi ze Slavie?

„Měl k ní hodně blízko. Je to střelec, podívejte se, kolik gólů dal za poslední tři, čtyři roky, je to ohromující číslo. Ale vzali jsme na hrot kluky, kteří také umí dávat góly a jsou typologicky trošku jiní. Útočných hráčů máme víc, než obranných, nakonec jsme se rozhodli takhle.“

V čem je úskalí širší nominace 23 hráčů do pole a tří brankářů?

„Pro trenéra je to těžší, když je tam víc hráčů, co se týká přípravy na tréninky i na zápasy. Ti, co nehrají, s nimi je těžší práce. Máme tam dost mladých hráčů, kteří se během turnaje nedostanou tolik do hry. Ale je třeba zažít atmosféru turnaje a práce v národním týmu. Chceme postoupit na MS, které je dalším cílem. Mladí hráči se v reprezentaci musí otrkat a nakouknout do týmové práce.“

Měl jste pochybnosti o Adamu Hložkovi?

„Na hraně nebyl vůbec. Viděl jsem ho, jak tady fungoval během posledního srazu, jak se připravuje na zápasy. Už tam nás přesvědčil kvalitou na tréninku i v zápasech. Viděli jsme každý víkend každého hráče, měli jsme přehled. Adam je hráč, co by v naší lize byl jedním z nejlepších. Jestli zůstane v Leverkusenu nebo půjde dál, bude se pořád posouvat.“

Byl jasným členem zadních řad David Zima?

„S Davidem jsem počítal od doby, kdy za nás zahrál zápas s Norskem. Nastoupil na Haalanda a bral to, jako kdyby hrál někde na plácku. Věřím, že z jedné chyby na jaře se oklepal. Je to jeden z našich nejrychlejších hráčů, má schopnosti pro současný fotbal.“