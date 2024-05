Pomůžu ti, i když to bude ty, nebo já... Jurečka je nej, u Haška vyhrál Chytil

To je tedy pořádně početná parta! Hned osm svých zástupců, nejvíce ze všech klubů, má v nominaci trenéra Ivana Haška na EURO pražská Slavia. Přitom mezi dvěma z útoku to taky – teoreticky – mohlo být buď, anebo. Mojmír Chytil versus Václav Jurečka. Byl to dokonce dublovaný souboj: nejprve jim šlo o korunu krále střelců, pak o místo v reprezentaci. A teď jak? Pomáhat tomu druhému v posledním ligovém zápase proti Mladé Boleslavi, nebo hrát na sebe?

Pět řádků z šestadvaceti na svém seznamu vyhradil Hašek útočníkům. Čtyři zabrali Patrik Schick, Adam Hložek, Tomáš Chorý a Jan Kuchta. Zbýval ještě jeden – pro slávistu. A také elitního kanonýra nejvyšší soutěže. Před úplným finišem byly karty rozdané takhle: Chytil šestnáct tref, Jurečka sedmnáct. A v čele plzeňský konkurent Pavel Šulc s osmnácti. Oba slávisté byli v trochu prekérní situaci. „Krále střelců jsme chtěli vyhrát. Buď já, nebo Venca,“ ohlédl se Chytil. Na koho bude celé mužstvo pracovat, aby mu dopřálo cenný primát, tedy dopředu dané nebylo.

Nakonec, tedy spíš na začátku, to rozsekl Jurečka. V zápase s Mladou Boleslaví totiž otevřel v 16. minutě skóre. A bylo rozhodnuto. „Venca dal první gól, takže to padlo na něho. Že se ho tam budeme snažit dotlačit,“ prohlásil na téma kýženého posunu v tabulce střelců Chytil. A povedlo se. Jurečka k vítězství 5:0 přispěl i druhým gólem. Tím pádem jich celkově nastřádal devatenáct a celkově o jeden Šulce přeskočil. „Jsme za něho rádi,“ dodal na Jurečkovu adresu Chytil.

Vpravdě nesobecky. Vždyť si tím jeho konkurent mohl zvýšit šanci na to, aby na jednom ze šestadvaceti řádků Haškova seznamu viděl své jméno. „Nebál jsem se, chtěl jsem, aby střelce vyhrál. Nominaci, to, že by to do ní mohlo pomoct, jsme vůbec neřešili. Reprezentační trenéři měli dostatek věcí, na základě kterých se rozhodovali,“ vyprávěl Chytil.

Co na to sám Hašek? Uvažoval o Jurečkovi? „Byl hodně blízko. Je to střelec, podívejte se, kolik gólů dal za poslední tři, čtyři roky, je to ohromující číslo,“ pokýval hlavou na nominační tiskové konferenci. Na druhé straně možná jeho slova tak úplně neplatí. Na škodu mohlo být, že Jurečka je trochu jednostranným typem útočníka, jeho repertoár není tak široký. A ani ve Slavii, navzdory tomu, že obhájil titul krále střelců, s ním prý nejsou bezezbytku spokojeni. „Vzali jsme kluky, kteří také umí dávat góly a jsou možná typologicky trošičku jiní,“ vysvětlil Hašek. „Útočných hráčů máme víc než obranných,“ připomněl.

Radovat se tak mohl čahoun Chytil. Muž, který hned při debutu za národní tým oslnil hattrickem proti Faerským ostrovům, ovšem také byl nešťastně vyloučen v kvalifikačním zápase EURO v Albánii. „Nevěděl jsem, jestli pojedu. Když jsem byl mladý, vůbec jsem si i kvůli zranění kolena neuvědomoval, že bych se někdy mohl dostat až na mistrovství Evropy. Je to ten největší sen, co se mi zatím splnil,“ rozplýval se na prezentaci knihy Bez frází: Hrdě za repre, v níž mezi příběhy reprezentantů nechybí ani ten jeho.

Chytil se tak přidal ke slávistické „mafii“ v reprezentaci: vedle něho se v nominaci ocitli Jindřich Staněk, Tomáš Holeš, Tomáš Vlček, Matěj Jurásek, David Douděra, David Zima a Lukáš Provod. „Bylo to na trenérech, ale každý je tam zaslouženě, každý si to vybojoval. Je to pro nás i klub hezké,“ usmíval se Chytil. V tom je v Edenu shoda. „Jsme tam všichni zaslouženě,“ přidal se i brankář Staněk. „Jenom to ukazuje sílu našeho týmu. Jsem rád, že je nás tam tolik.“

Z útoku do obrany: Staněk vytvoří trojici s Matějem Kovářem a Vítězslavem Jarošem, jenž dostal přednost před zkušeným Tomášem Vaclíkem a dalšími konkurenty. Očekává se, že právě slávistický gólman bude jedničkou a jeho nominace byla skoro automatická. „Nikdo neměl nic jistého, do poslední chvíle jsme čekali,“ namítl Staněk. „Je to ohromná čest, nikdy jsem na tak velkém turnaji nebyl, ani v mládežnických kategoriích. Jsem strašně rád a hrozně se na to těším.“

Staněk tak může navázat na slavné předchůdce. „Na pozici brankáře jsme vždycky měli velká jména. Nevím, jestli budu chytat, ale budu dělat vše proto, abych – když tu šanci dostanu – svou roli zastal co nejlíp. Bude to obrovská výzva.“