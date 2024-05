Jarošova cesta na EURO: Zaslouženě jedu. Trojku v Liverpoolu dělat nechci

Vyhrál rakouskou ligu a pohár v dresu Sturmu Graz, takže dosavadní hegemon Salcburk spadl na zem. Týmové výsledky a individuální výkony vynesly Vítězslava Jaroše až do reprezentace. Jenže nejde jen o nějaký přátelský pouťák. Ivan Hašek jej nominoval na EURO. „Double v jakékoliv lize se těžko přehlíží,“ říká dvaadvacetiletý brankář, který stále patří anglickému Liverpoolu.

Oslavil jste rakouský double. Po deseti letech tamní ligu vyhrál někdo jiný než Salcburk. Jaký byl recept?

„Klasika. Dobře poskládaný tým, ale taky lidi kolem klubu s jasně stanoveným plánem. Vše si sedlo. Kouč Christian Ilzer rád kouká na detaily, a to potom rozhoduje. Občas toho bylo opravdu hodně, příprava byla v některých momentech dlouhá. Na druhou stranu všichni věděli, co mají dělat. Evidentně to pomohlo. Taky jsme měli ale štěstí.“

Byl jste během sezony v kontaktu s někým z Liverpoolu?

„Udržovali jsme kontakt s trenérem brankářů, ale je otázka, nakolik to bude hrát roli, protože se tam obměňuje celý realizák. Neodchází jen Klopp, ale je to komplet výměna od doktorů až po fyzioterapeuty. Bude to pro mě nové, jakmile se vrátím.“

Znamená to tedy jistě, že se vrátíte k novému kouči Arnemu Slotovi?

„Vše se bude teprve řešit. Abych řekl pravdu, tak se teď chci soustředit na EURO. Hodně věcí se ještě může změnit. Všechno bude o dialogu, domluvě a jednáních.“

Nový kouč ale může znamenat novou startovní čáru, ne?

„Na jednu stranu ano, ale mezi brankáři budou pozice v Liverpoolu velmi pravděpodobně pořád dány stejně. Alisson je jeden z nejlepších brankářů na světě. Uvidíme, co bude s Kelleherem. Dostal jsem ve Sturmu možnost ochutnat velký fotbal jako jednička a líbilo se mi to.“

A jak se říká, s jídlem roste chuť. Už máte za sebou nějaké úspěchy. Je možnost zůstat i v Rakousku?