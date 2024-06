Dilema: nečitelnost vs. součinnost. Češi na Maltu tají sestavu i taktiku

Týdenní blok pod alpskými kopečky završí příprava s papírově slabším soupeřem. Jak na Maltu? Trenéři hodlají mlžit s herním způsobem i sestavou. Nelze čekat, že do akce půjde jedenáctka, jakou si bossové střídačky malují pro ostrý start s Portugalskem.

Opět se bude hledat, zkoušet, protočí se velký počet hráčů. Ještě víc s Maltou, o něco méně v pondělní generálce v Hradci Králové proti Severní Makedonii. „Nějaké věci, jakým způsobem uvažujeme, se ve vaší otázce objevily,“ usmíval se trenér Ivan Hašek, když odpovídal na dotaz Sportu ohledně možných sestav na dvě nadcházející přípravy.

Nejde až tolik o to, že by trenéři neměli představu, s kým půjdou do těžkých bojů v Německu. Hlavním cílem je utajit konkrétní záměry před soupeři. Z českého tábora jdou zprávy, že taktika a herní schémata zůstanou schovaná až do ostrého startu v Lipsku. Portugalci, Gruzínci a Turci nesmějí získat informace, co tým pod novým koučem plánuje.

„Stejně jako sledujeme my je, sledují oni nás,“ shodují se ti, co mají analýzy českých soupeřů na starosti. „Ani kluci toho zatím moc neví,“ řekl Sportu směrem k sestavě na Maltu zdroj, který má blízko dovnitř týmu. Uhodnout českou sestavu den před výkopem na stadionu v Grödingu, menším městečku poblíž Salcburku, prakticky není možné.

Národní tým neustále balancuje na tenké linii. Řeší, co si v zápasech vyzkoušet a co naopak nechat uvnitř hradeb tréninkových areálů. Je lepší před turnajem sehrávat ideální sestavu, nebo zůstat do poslední chvíle tajemný?

„Je to naše každodenní téma. Na některé detailní věci, jako jsou třeba standardky, ještě bude dost času, v tom nechceme odkrývat karty. Nějaké nacvičované věci se asi objeví v naší hře. Ale máme k dispozici 26 hráčů, chceme, aby se všichni ve dvou zápasech, co nás čekají, protočili,“ pověděl Hašek na čtvrteční tiskové konferenci v Grödingu.

Jasná herní tvář a viditelný mustr scházely na prvním Haškově srazu v březnu v Norsku a proti Arménii. Podle informací Sportu v předchozích zápasech dokonce byly pasáže, kdy Češi záměrně neukázali vše, co v herních kombinacích a dalších nácvicích drilují. Přesto vyhráli dvakrát 2:1 a zvedli si potřebné sebevědomí na začátku nové reprezentační éry.

Hráči si nejspíš až do ostrého startu s Portugalskem v Lipsku pořádně nevyzkouší, jak dané věci fungují. Z týmového hlediska jde o riziko. Nevidíte vzájemné vazby hráčů, co s týmem dělají změny rozestavení, jak si v zápase rozumí členové kádru výrazně omlazeného mančaftu.

Štáb kolem nároďáku spoléhá na to, že má v týmu učenlivé, vnímavé jedince, kteří se pečlivým tréninkem zvládnou dokonale vyladit na start EURO. „Pro nás je důležité datum osmnáctého června. Tam musíme být top všichni,“ zdůraznil Hašek první zápas skupiny proti Cristianu Ronaldovi a dalším hvězdám jednoho z favoritů turnaje.

Otázek zůstává hodně. Vsadí český tým na tři stopery vzadu, použije halvbeky nebo jediného hroťáka Patrika Schicka? Případně se půjde do čtyřobráncové klasiky a elitní český snajpr k sobě dostane třeba parťáka Adama Hložka? Odpovědi najdete pravděpodobně až v Německu.

„Trenéři vědí, co dělají,“ zmínil v krátké debatě s redaktory Sportu technický ředitel svazu Erich Brabec. Věří danému plánu, jaký vymysleli Hašek a jeho spolupracovníci. Třeba tomu, že začátek kempu byl kondičně hodně ostrý, francouzský odborník Nicolas Dyon hráče vůbec nešetřil. „Musíme být vyladění za čtrnáct dní, zbývá dost času,“ dodal Brabec.

Za zavřenými dveřmi se pilně driluje. Během hlavní fáze přípravy v Rakousku mužstvo trénovalo společně jednou denně, ale všechno je do posledního detailu naplánované. Všichni vědí, co mají dělat, trénink odsýpá.

Při sledování týmu přímo v Rakousku vidíte úsměvy borců v národních barvách, zároveň absolutní koncentraci, když se jde do nácviků na place. Trenéři vystupují vůči přítomným novinářům vstřícně, ale dávají si velký pozor, aby nevyzradili nic z české kuchyně. Sledovat úvodní čtvrthodinku z tribuny ano, dál ani ťuk. „Nechceme to soupeřům ulehčovat,“ opakovali neustále členové realizáku.