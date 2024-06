Rána pro český tým! Sadílek se zranil na kole a vynechá EURO. Koho za něj?

To je rána. Neskutečný pech. Michal Sadílek se škrtá z týmu pro mistrovství Evropy. Uvažovaný člen základní sestavy se zranil při projížďce na kole. Ivan Hašek bude nominovat náhradníka. Kdo připadá do úvahy?

Krátce po zápase s Maltou, kterou Češi zdemolovali 7:1, si reprezentační trenér pochvaloval, že vyšpičkovaný duel s množstvím tvrdých střetů všichni přežili bez vážnějších potíží. „Kluci odešli po svých,“ ušklíbl se. „Jsem rád, že jsme to zdravotně zvládli. V tom složení odjedeme na EURO.“

To ještě netušil, co se stane během sobotního volného dne, který měl český tým vyhrazený pouze na mediální povinnosti. Michala Sadílka se až tolik netýkaly, zájem ze strany novinářů byl především o hvězdy typu Patrika Schicka a Tomáše Součka. Proto se několik hráčů sebralo a slunečný den si zpříjemnilo projížďkou na kole. Střední záložník Twente na to bohužel ošklivě doplatil…

„Hráči, kteří v pátek v přípravném zápase proti Maltě odehráli více než poločas, měli v sobotu individuální program. Michal Sadílek při vyjížďce na kole bohužel nešťastně upadl a utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce,“ informoval v neděli dopoledne tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Pětadvacetiletý borec s nevyčerpatelnou energií v zásobníku měl být na mistrovství Evropy jedním ze členů základní sestavy a ve středu formace stát po boku kapitána Tomáše Součka. Původní plány tak putují do koše. „Pro nás je to velké oslabení, protože Michal patří mezi zkušené hráče. Vždyť v průběhu zápasu proti Maltě navlékl i kapitánskou pásku. Přeju mu za celý tým, aby se co nejrychleji uzdravil. Jestli povoláme někoho dalšího, se rozhodneme v nejbližší době,“ uvedl trenér Ivan Hašek. Dá se předpokládat, že se tak stane.

Kdo připadá v úvahu? Několik jmen na skladu je. Třeba Alex Král, který hraje v Unionu na stejné pozici. Má zkušenosti, na předchozím EURO byl součástí základní sestavy. Další možností je Michalův bratr Lukáš Sadílek, jehož ve skvělé formě zastihl závěr sezony ve Spartě. Šance má i Lukáš Kalvach z Plzně. A zapomínat se nesmí ani na Petra Ševčíka, byť jde o typologicky rozdílného hráče.

Verdikt je na Haškovi a spol.