Gruzie zvládla generálku, i s posilou z Íránu. Sagnolův syn se těší na Ronalda

Černohorci sice na ME do Německa nepostoupili, ale zejména doma na Stadionu Pod Goricom umějí potrápit. Naposledy zde prohráli loni v červnu s Českem 1:4. Málem se výsledek opakoval, Gruzie byla o jeden gól milosrdnější. Na trefy Kitejšviliho s Mikautadzem dokázala ve druhé půli reagovat černohorská hvězda a novopečený vítěz Konferenční ligy s Olympiakosem Stevan Jovetič, gruzínskou výhru však pečetil v závěru Zivzivadze.

Nedalo by se říct, že by Gruzie byla lepším týmem. Černá Hora si vypracovala více šancí, ale to bylo ovlivněno zejména druhou půlí, kdy kouč domácích Robert Prosinečki poslal na hřiště nové síly. Gruzínci zase velmi dobře trefovali prostor mezi tyčemi. Z celkem 13 pokusů Sagnolova parta ohrozila bránu přímo desetkrát.

Do základní sestavy Sagnol poslal obvyklé opory, takže nechyběli Kvaracchelija (Neapol), Mamardašvili (Valencia), Kitejšvili (Sturm Graz) nebo Čakvetadze (Watford).

Zajímavé bylo složení obranného valu před talentovaným Mamardašvilim. S kapitánskou páskou totiž nastoupil Guram Kašia ze Slovanu Bratislava a po jeho boku neznámý Giorgi Gvelesiani, který kope na klubové úrovni íránskou ligu za Persepolis. V Íránu, odkud mnozí hráči naopak utíkají i kvůli otazníkům nad lidskými právy, tráví už sedmou sezonu. Nyní se ve 33 letech dočkal debutu v národním dresu a odehrál kompletní minutáž. „Giorgi odvedl dobrý výkon. Chytil svou šanci proti Černé Hoře. Teď už se soustředíme na EURO. Skupina bude velmi těžká. Jeden z mých synů je velkým fanouškem Cristiana Ronalda. Vím, že mu zápas s Portugalskem udělá radost, což mě těší,“ řekl Sagnol pro gruzínská média.

V Gruzii je zcela dle očekávání mužem číslo jedna Chvíča Kvaracchelija. Kouzelník z Neapole, kterého vábí přední velkokluby, ale zdá se, že Barcelona i PSG ostrouhají. V Neapoli totiž chystají pro gruzínskou hvězdu vylepšenou smlouvu. On sám se teď ale soustředí na ME a proti Černé Hoře si připsal asistenci. „Je to velká zodpovědnost, protože když si vás lidé váží, musíte se snažit je nezklamat. Udělám všechno pro to, aby byli v budoucnu spokojení fanoušci Gruzie i Neapole.“

Na Gruzii Česko narazí 22. června v Hamburku jako na druhého soupeře ve skupině.