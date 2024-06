Schick: Makedonci se celou dobu váleli, že to mají zapotřebí...

Bez známky nervozity přečkal čekání a strkanice před penaltou a suverénně trefenou střelou poslal Česko do vedení. Patrik Schick (28) byl v hradecké generálce na EURO maximálně efektivní a přispěl ke čtvrté české výhře pod Ivanem Haškem. „Makedonci tam dělali divadla, že to mají zapotřebí,“ kroutil hlavou po utkání, které Češi zvládli výsledkem 2:1.

Jaký dojem na vás udělala generálka na EURO?

„Byla vítězná, to je pro nás nejdůležitější, že pokračujeme ve vítězné sérii od nástupu nového trenéra Ivana Haška. Z toho máme radost. Utkání bylo dost komplikované. Měli jsme tam dobré věci, Makedonci naopak až na tu jednu střelu a gólovou dorážku nic moc neměli. Týmově to bylo asi nejlepší utkání, co jsme od jara odehráli.“

Co vám dělalo problémy, že jste se dlouho nemohli prosadit?

„Soupeř hrál dost hluboko, pro nás s Kuchtičem to bylo složité. Centry nás bohužel vždycky nějak minuly. Snažili jsme se být pořád v pohybu, spolupracovat spolu v boxu a křižovat se. Bohužel nám pokaždé nějaký metr k balonu scházel, kdyby nás našel, vypadá to jinak, ale výhra se počítá.“

Vaší proměněné penaltě předcházely strkanice, jak nepříjemné bylo čekání, než jste šel kopat?

„Já nevím… Je to přátelák, ale Makedonci se celou dobu váleli, zdržovali, dělali tam divadla. Nechápu, že to mají zapotřebí. Před penaltou, když se to tam postrkuje a oddaluje se to, musí být člověk pořád soustředěný, lehké to není.“

Počkal jste si na pohyb gólmana?

„Koukal jsem na něj, kam skočí, pak to poslal na druhou stranu. Snažil se mě ještě před tím nějak rozhodit, ale naštěstí mu to nepomohlo.“

Lze generálku přirovnat k tomu, co vás čeká ve druhém zápase na EURO proti Gruzii?

„Na EURO to bude vypadat úplně jinak, rozhodčí si tohle pohlídají a zakročí mnohem dřív. Třeba jejich gólman měl v desáté minutě dostat žlutou a už by si nedovolil vykopávat každou situaci tři minuty. Věřím, že hráči budou chtít na turnaji hrát a ani za stavu nula nula se nikdo nebude chtít válet a zdržovat.“

Tušil jste, že váš první gól nebude platit kvůli ofsajdu?

„Koukali jsme na to, že před prvním gólem tam byl těsný ofsajd, jinak ta situace byla sehraná dobře. Kuchtič si to zakřižoval za mě, to jsem ani sám neviděl. Bylo to dobře zahrané, pak jsem se soustředil na vykulený balon pod sebe a dával to na zadní tyč. Jsem rád, že jsem pak proměnil penaltu a zvládli jsme to.“

Na hřiště jste přišli i s dresem Michala Sadílka. Bude on jednou z motivací na EURO, abyste uspěli i pro něj?

„Rozhodně. Bohužel Sáďa hrát na EURO nemůže, my se budeme snažit bojovat i za něj. Nejvíc na to doplatí on sám, byl důležitý článek základní sestavy. Samo ho to hodně trápí, bohužel, stalo se. Bude nám držet palce, my budeme hrát za něj. Přijede nás do Německa podpořit, už se to nedá vrátit.“

Jste připravení na Portugalce?

„Máme připravené i jiné taktické varianty. Nemůžeme čekat, že zápas proti Maltě nebo Makedonii bude něco podobného, co nás čeká hned první zápas v Lipsku. Rozhodně přijdou změny v taktice. Máme nějakou představu, co budeme chtít hrát.“