Slavia jako zásobárna na EURO: stejně jako Bayern či Arsenal! Kdo vévodí?

Na mistrovství Evropy se představí kolem 622 hráčů, kteří působí ve všech možných koutech světa. Nejvíce jich do Německa posílají samozřejmě giganti: Manchester City, Inter Milán či Real Madrid. Těsně za nimi je ale například pražská Slavia. „Sešívaní“ mají po donominaci Petra Ševčíka na turnaji deset želízek v ohni, což z nich dělá sedmou největší zásobárnu pro EURO.

Je to dvojsečný meč. Pro Slavii je fakt, že má na mezinárodní fotbalové akci roku stejné zastoupení jako třeba Leverkusen, Bayern či Arsenal a dokonce větší než Juventus, Liverpool nebo AS Řím, samozřejmě vyznamenáním. „Jsem moc rád, že v repre je tolik slávistů, protože si to zaslouží,“ hlásí jeden z účastníků Tomáš Holeš. Zároveň ale budou v Edenu trnout, aby se někdo z hráčů nezranil. Už tak je komplikací, že se Mojmír Chytil, David Douděra, Ivan Schranz a spol. vrátí až na úplný závěr herní přípravy.

Při pohledu na 18 nejčastěji zastoupených klubů na EURO, nenajdeme kromě Slavie žádný celek mimo top 5 velkých lig, většině tak začíná sezona až v půlce srpna. Nejvíce hráčů posílá na šampionát Manchester City a Inter Milán (po 13), 12 reprezentantů má Real Madrid a PSG, za nimi jsou Lipsko a Barcelona (11).

Pokud se zaměříme na samotné soutěže, ani česká liga na tom není vůbec špatně. A to i vzhledem k tomu, že po Anglii, Itálii, Německu a Španělsku vsadil český tým na nejvíce hráčů z vlastní soutěže (16). Celkově si na evropském šampionátu zahraje 22 hráčů z FORTUNA:LIGY, kromě českých a čtyř slovenských reprezentantů to budou i Veljko Birmančevič a Qazim Laci.

EURO bude ale nejvíce dominovat anglická stopa. K vidění bude hned 96 hráčů Premier League, celkem tedy každý šestý. Italská Serie A jen lehce zaostává s 91 zástupci. Pomáhá jí fakt, že zhruba 90 % italského nároďáku je poskládáno z domácích hráčů.

Francouzská Ligue 1 potvrzuje, že je ve společnosti top 5 lig lehkým otloukánkem; má pouze 29 reprezentantů, ne o moc více než turecká či česká liga. Neevropskou ligou s největším zastoupením je saúdskoarabská. Na EURO budou hrát i fotbalisté z nižších lig; druhá anglická a druhá italská nejvyšší soutěž jsou většími zásobárnami než třeba belgická nebo portugalská liga.

Složení týmů na EURO dle lig

Premier League (Anglie) 96

Serie A (Itálie) 91

Bundesliga (Německo) 76

La Liga (Španělsko) 55

Ligue 1 (Francie) 29

Süper Lig (Turecko) 25

FORTUNA:LIGA (Česko) 22

Championship (Anglie) 17

Bundesliga (Rakousko) 16

Eredivisie (Nizozemsko) 15

Premjer-liha (Ukrajina) 15

Saudi Professional League (Saúdská Arábie) 14

Serie B (Itálie) 13

Složení týmů na EURO dle klubů