Fousek: Sadílkovo zranění? Tragédie. Výkonný výbor se ke lžím vrátí po ME

Tak tříkolka, kolo nebo snad dokonce rogalo? Ne, ale vážně. Směšná kauza kolem zranění Michala Sadílka by vlastně směšnou nebyla, kdyby vysoce postavení činitelé reprezentace nelhali jako školáci. Kromě toho je smutná skutečnost, že jeden nadějný fotbalista přijde o turnaj a národnímu týmu bude chybět. Ivan Hašek se omluvil na tiskové konferenci po zápase proti Severní Makedonii a je klid. Tedy prozatím, jak předeslal Fousek, protože celá událost by měla mít dohru po skončení evropského šampionátu.

„Výkonný výbor se tím ve středu zabýval. Jsme si vědomi, že k chybě v komunikaci došlo. Přiznal to i trenér Hašek a vedení reprezentace se za to omluvilo. Je to tragédie lidská i hráčská, co se týče toho zranění. Máme necelý týden do zápasu s Portugalskem, takže se k tomu rozhodně vrátíme po Euru a budeme situaci řešit. Už při sestavování realizačního týmu reprezentace jsme avizovali, že jsou tam některé pozice jenom směrem k ME. I tohle se bude řešit. Jasně jsme konstatovali, že chceme na turnaji uspět. S tou chybou a komunikací kolem Sadílkova zranění rozhodně nejsme spokojení. V tuto chvíli ale nebudeme vyvozovat žádné důsledky a zasahovat do mikroklimatu v týmu, které je velmi dobré odborně i morálně,“ promluvil na tiskové konferenci Fousek.

Namísto zraněného Sadílka byl dodatečně povolán Petr Ševčík ze Slavie. „Trenéři mě o tomto rozhodnutí včas informovali. Vím, že bylo několik variant. Uvažovali ještě nad jedním hráčem a třetí možnost byla, že by Sadílka nikdo nenahradil a reprezentace by odjela na turnaj v 25 lidech. Mám v trenéry důvěru. Vědí, proč se tak rozhodli, takže nevidím žádný problém,“ komentoval Ševčíkovo dodatečné povolání.

Kauza Sadílek samozřejmě připomněla i hříšníky z Belmonda. Hovořilo se totiž o případných sankcích aktérů aféry prostřednictvím snížením prémií za ME, ale to se konat s největší pravděpodobností nebude. „Výkonný výbor to tehdy řešil hned v Olomouci. Nechal to v kompetenci nového trenéra. Poté, co se Ivan Hašek ujal reprezentace, tak hráči, kterých se to týká, nebyli nominováni k přátelským utkáním. Teď Výkonný výbor konstatoval, že chceme jet na EURO s tím nejsilnějším, co máme. Hráči se omluvili. Nikdy by se podobné porušení životosprávy nemělo opakovat a myslím, že záležitost je vyřešena,“ má jasno Fousek.

Oficiálně bylo odtajněné také jmenování Václava Jílka trenérem reprezentace do 18 let. Bývalý kouč Sparty či Olomouce se vrací k mládežnickému fotbalu po šesti letech, kdy dělal asistenta Vítězslavu Lavičkovi u národního týmu do 21 let. Trenérem české reprezentace U16 se pak stal po svém odchodu z Dukly Praha Tomáš Kulvajt.