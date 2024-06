Souček se připravuje sám, Krejčí odpočíval. Veselý: Čert a soupeř nespí

Něco na perfektně připraveném trávníku nesedělo. Jasně, gólmani měli klasicky svůj režim, ale zatímco všichni čeští hráči v modrých soupravách trénovali spolu, kapitán stál opodál. Tomáš Souček se nezúčastnil ani čtvrtečního týmového výklusu v terénu po příletu do Hamburka, ani první společné jednotky na hřišti o den později.

Absolvoval ji s kondičním trenérem Martinem Kojnokem. Expert ze Slovenska si vzal kapitána do parády, naštěstí pro kouče Ivana Haška s míčem a bez výraznějších úlev. Na pohybu ani přihrávkách jste nepoznali žádný trabl ani důvod, proč Souček jede sólo.

„Z preventivních důvodů,“ vysvětlil později asistent Jaroslav Veselý. „Není to nic vážného, co by ho mělo limitovat. Má drobný problém z posledního zápasu, ale nechtěli jsme se pouštět do rizika. Nebylo třeba jít do kontaktu, aby nebyl problém.“

Z dálky bylo vidět, že opora West Hamu má otejpované pravé koleno. Více se drží pod pokličkou. „Kdyby ho něco trápilo, asi bych to stejně neprozradil, nebudu specifikovat,“ usmál se Veselý. „Ale řeknu to takhle: kdyby bylo potřeba, absolvoval celý trénink,“ uklidnil fanoušky trenér Bohemians.

Závěrečné hry sedm na sedm, které okořenily samostatné nájezdy na brankáře, se nezúčastnil ani Ladislav Krejčí. Ve čtvrtek večer přiletěl lídr Sparty ze Španělska, kde dokončoval transfer do Girony a podle informací webu iSport.cz by měl být v průběhu pátečního dne oznámen. K týmu se připojil o pár hodin později, v pátek dopoledne už trénoval. Byl součástí průpravných cvičení, ale závěr se ho netýkal. „Taky prevence, zohledňovali jsme jeho náročný program,“ pokračoval Veselý.

V sobotu už by měl Krejčí trénovat naplno, snad i Souček. V neděli se Češi přesouvají do Lipska.