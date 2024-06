Nejdelší tiskovka za patnáct let! Veselý o zázemí i sestavě: Dobře uvažujete

Video se připravuje ... PŘÍMO Z NORDERSTEDTU | Šlo o nejdelší tiskovou konferenci s trenérem národního týmu za posledních patnáct let. Asistent Jaroslav Veselý v tiskovém středisku v Norderstedtu hovořil s novináři přes půl hodiny. Poutavě. Zajímavě. Bez vytáček. Tak, jak to předvádí na klubové úrovni v Bohemians. Dotkl se mnoha témat. O zdravotních patáliích kapitána Tomáše Součka píše web iSport.cz v samostatném textu. O čem dalším Veselý mluvil?

O otevíracím tréninku „Všichni jsme si to užili. Atmosféra po příletu je fantastická. Ukazuje se, že EURO patří do jedné nebo dvou zemí. Má to úplně jiný punc oproti poslednímu covidovému turnaji. Celé Německo turnajem žije. Vzpomínám na světový šampionát 2006, tehdy to bylo také úžasné. Nálada se přesouvá i do tréninků. I čtvrteční přivítání na hotelu bylo skvělé. Vítalo nás plno lidí. Přišlo mi, že to nebylo hrané, ale upřímné. Jsou rádi, že tady jsme. Váží si toho. My jsme zase rádi za podporu na tréninku, za podporu hospitality na hotelu." Nálada v repre je lepší než dřív. Lingr nadšený z Priskeho, řešila se i Sparta | První dojem

O pozici středního záložníka proti Portugalsku „Kdo nastoupí vedle Tomáše Součka? Jedna varianta může být vytažení Tomáše Holeše, může to hrát Krejda (Ladislav Krejčí). Vyzkoušeli jsme si to v Norsku. Ale jestli čekáte, že vám řeknu konkrétní jméno… Dobře uvažujete, dobře přemýšlíte. Nicméně dnes máme ještě mítink s analytiky, kde si sesumírujeme poslední poznatky z posledního zápasu Portugalců, kde byl Míra Jirkal. Své si řekne i Míra Soukup. Napredikujeme si, jaký způsob hry by mohl soupeř zvolit. Co se týče naší sestavy, rozhodneme se, co je nejlepší pro daný zápas i jeho průběh.“

O zázemí „Nemáme si na co stěžovat. Je o nás perfektně postaráno, prostředí je velmi příjemné. Jedinou malou komplikací je, že dojíždíme trochu dál na tréninkové hřiště. Ale s balíčkem hotel – hřiště se nedalo nic dělat. Na druhou stranu UEFA nám garantuje kvalitu tréninkové hřiště, což jste měli možnost vidět. Bylo na vysoké úrovni. Cestujeme jednou denně, dá se to zvládnout. Co se týče vybavení, máme všechno, co jsme chtěli. Byli jsme tady na inspekční cestě, i těsně před šampionátem. Měli jsme všechny informace, hřiště už tehdy bylo v pořádku. Jsme v klidu od města, hráči se mohou soustředit jen na sebe a rehabilitaci. Nic nám nechybí. Máme tady padel kurt. Včera jsem měl svoji premiéru. První zápas vyhraný, musím se pochválit. Utáhl mě Ivan." Zaměstnanci hotelu jsou připravení na příjezd reprezentace. V rukou mají české vlajky

O diskusích s rozhodčími „Měli jsme mítink ve Schladmingu, kam za námi přijel z Maďarska bývalý skvělý rozhodčí Viktor Kassai. Vysvětlil nám velmi jednoduše, zároveň dostatečně, některá pravidla, která UEFA po rozhodčích bude na turnaji vyžadovat. A jedním z nich je trestání hráčů za diskuse s arbitry. Hráče na to upozorňujeme během všech srazů. Ostatně v posledním utkání s Makedonií jsme s některými kluky nebyli v tomto ohledu spokojení, u videa jsme je na to opět upozorňovali, aby si na to dávali pozor. Protože každá žlutá karta - za s prominutím blbost - nás může ve finále strašně mrzet. Díky hloupé kartě můžeme být vyloučení, oslabit mužstvo. Hráč pak může zase přijít o skvělý zápas a může ho to mrzet do konce života. Věřím, že se kluci přizpůsobí. Uvidíme, zda sudí budou přísní bezvýhradně, protože utkání provázejí emoce. Sám jsem zvědavý, pokud se hráči k rozhodčímu ve vypjaté chvílí seběhnou, zda udělí třeba sedm žlutých karet najednou. Hodně bude záležet na úvodních zápasech, jak přísná pravidla se nastaví. Zda budou tvrdí na hvězdy a zda se bude měřit všem stejným metrem.“ Trenér Ivan Hašek a jeho asistent Jaroslav Veselý • Foto ČTK / Šimánek Vít